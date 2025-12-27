Re Carlo, la profezia oscura sul 2026: “Accadrà qualcosa di importante”

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Siamo orma alla fine del 2025 e c’è chi sostiene di poter intravedere il futuro. Si parla di poteri associati a figure controverse, che spesso generano scetticismo, ma che attirano l’attenzione soprattutto quando le loro previsioni sembrano trovare riscontro nella realtà. È il caso di Athos Salomé, 38 anni, brasiliano, diventato celebre sui social e ribattezzato dal Daily Mail il Nostradamus vivente per una serie di previsioni che, a suo dire, si sarebbero avverate con sorprendente puntualità.

Re Carlo, la profezia del Nostradamus vivente

Salomé sfida lo stereotipo del veggente anziano e misterioso: è giovane, mediaticamente accattivante e perfettamente inserito nel linguaggio digitale di oggi. Tra le sue intuizioni più citate figurano quella tremenda della pandemia di Covid-19 e la morte della Regina Elisabetta II: tutti eventi che hanno contribuito ad accrescere la sua notorietà internazionale e che effettivamente si sono avverati, chissà per quale curiosa coincidenza con le sue visioni del futuro. All’inizio di quest’anno, il chiaroveggente ha deciso di puntare lo sguardo sulla Famiglia Reale britannica, condividendo previsioni che hanno immediatamente suscitato inquietudine.

Secondo Athos, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 si verificherà “un evento importante all’interno della Famiglia Reale, forse legato alla salute di un membro chiave”. Un’affermazione vaga ma piuttosto lugubre, soprattutto considerando il contesto delicato che la Monarchia sta vivendo sotto il Regno di Re Carlo III. Non è la prima volta che la salute del Sovrano – peraltro in miglioramento – diventa oggetto di speculazioni, ma questa previsione ha rimescolato le carte in tavola perché è andata leggermente oltre.

Cosa succederà ai Reali nel 2026

Il presunto evento avrebbe anche conseguenze sul piano dei rapporti familiari. Salomé parla infatti di un ritorno simbolico del Principe Harry nel Regno Unito, accompagnato da una fragile tregua con Re Carlo e la Principessa Eugenia. Diversa, però, la posizione del Principe William, descritto come “un punto di frattura” ancora irrisolto (non una grande novità, diciamocelo tra di noi). La vera riconciliazione, secondo il veggente, non spetterebbe all’attuale generazione, ma ai figli di William e Kate Middleton, chiamati un giorno a ricostruire i legami con Archie e Lilibet. “Ci vorranno anni – ha precisato – c’è troppo karma intricato, e questo non è il momento”.

Nel corso delle sue dichiarazioni, Athos ha ampliato lo sguardo anche su altri fronti. Ha previsto un’escalation delle tensioni tra Meghan Markle e Netflix, con conseguenti rotture di partnership e problemi logistici. Non mancano riferimenti a scenari globali più cupi: già prima del 2020, Salomé parlava di una “disgregazione globale con minacce biologiche”, frase oggi spesso collegata allo scoppio della pandemia.

Nel 2024, il chiaroveggente ha inoltre rivendicato previsioni su attacchi informatici alle Olimpiadi di Parigi e sull’acquisizione di Twitter (ora X) da parte di Elon Musk. Ancora più inquietante il capitolo legato allo spazio: pochi mesi dopo un suo video su Instagram, la NASA ha confermato il monitoraggio di un enorme asteroide, soprannominato “Dio del Caos“, passato a circa un milione di miglia dalla Terra.

Guardando al futuro, Athos lancia infine un monito sulla Terza Guerra Mondiale, che a suo avviso non attecchirebbe dove molti se l’aspettano, ma nel Mar Cinese Meridionale, attraverso “un evento a sorpresa o un attacco informatico catastrofico”. Visioni che inquietano, dividono e affascinano, lasciando una domanda in sospeso che ci inquieta davvero: coincidenze o segnali da non ignorare?

