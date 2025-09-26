Re Carlo, Harry sempre più vicino: Meghan Markle teme di perderlo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Meghan Markle e il Principe Harry

Re Carlo non ha detto nulla del colloquio con Harry ma lui è tornato in California elettrizzato dall’idea di riallacciare non solo i rapporti ma anche di poter tornare a far parte della Famiglia Reale. E Meghan Markle ora teme di perderlo per sempre.

Re Carlo, Meghan Markle teme per il suo matrimonio

Meghan Markle era in ansia per l’incontro che Harry ha avuto con Re Carlo. Sentiva che da questo colloquio dipendeva il destino del suo matrimonio, e forse non a torto, considerando come suo marito ha reagito dopo. Se prima erano distanti, ora si può dire che siano definitivamente separati.

Insomma, l’incubo di Meghan si è realizzato. Infatti, la Duchessa del Sussex temeva che il riavvicinamento di Harry alla sua famiglia avrebbe determinato il fallimento del suo matrimonio.

Una fonte vicina alla coppia ha raccontato come stanno le cose a casa Sussex: “Harry è ancora emozionato per l’ incontro con il padre e Meghan è in un certo senso contenta per lui. Ma, allo stesso tempo, teme ancora che il Palazzo possa usare tattiche di divisione, e non è stato d’aiuto il fatto che Harry si sia semplicemente gettato ai loro piedi“.

E ha proseguito: “È chiaro che [Harry] ha molta nostalgia di casa e non vede l’ora di sfruttare gli aspetti positivi dell’incontro, e questo lo distoglie molto dalla vita in America con Meghan“. Vita a cui non si è mai completamente abituato. Negli anni che ha trascorso in California, ciclicamente emergono indiscrezioni su quanto il Principe si senta isolato e solo, sul fatto che rimpianga gli incari di un tempo, specialmente quelli legati all’esercito, su come senta la nostalgia dei suoi vecchi amici.

Certo, l’amore per Meghan e per i figli in parte compensa la malinconia per la vita passata. Ma col trascorrere del tempo, anche il legame con la moglie è andato affievolendosi. Ci sono molte cose che non gli stanno più bene, a cominciare dal modo in sfrutta i bambini per fare pubblicità al suo brand. Così come non sopporta più le confessioni velenose che lancia nella sua serie su Netflix, nella seconda stagione non fa mai riferimento esplicito a Carlo o alla Famiglia Reale, ma ne parla continuamente in modo velato.

Re Carlo, Meghan Markle è infuriata con lui

Mentre Harry non condivide più le scelte della moglie, Meghan è sempre più in crisi. Sa che suo marito è la garanzia della sua fama e del suo successo e che da divorziata il suo peso nella vita pubblica sarebbe molto diminuito.

Per questo è furiosa con suo suocero, Re Carlo. Teme che possa fare in modo di attrarre il figlio verso di sé, spingendolo a separarsi. Anche perché insider di Palazzo hanno riferito che il Sovrano non vuole riprendersi Harry part time: o sta con la Famiglia Reale o sta in California a fare l’imprenditore.

Meghan è davvero molto preoccupata. “Sente come se stesse perdendo Harry“. La fonte legata ai Sussex prosegue: “Lui può provare a inventare una favola su una riunione pacifica, ma Meghan non ci crede, non dopo quello che ha passato nel Regno Unito. Oltre a ciò, c’è la prospettiva di trovarsi in mezzo a tutti i cortigiani che hanno passato anni a diffondere storie sulla stampa e a rendere le loro vite insopportabili.

Perché Meghan dovrebbe credere che le cose siano cambiate? Non ha mai ricevuto delle scuse e ora le fa male vedere Harry comportarsi come se il passato fosse stato cancellato.”