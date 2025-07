Re Carlo, la vendetta su Meghan Markle: il suo vino è un flop

Re Carlo si vendica della concorrenza. Il vino di Meghan Markle non ha futuro e si prevede un grande flop, per questo Netflix non rinnova

IPA Meghan Markle

Re Carlo si è tolto una piccola soddisfazione. Il vino prodotto da Meghan Markle col suo marchio As Ever, che faceva concorrenza a quello di Sua Maestà, si sta rivelando un flop. L’ennesimo, sarebbe da aggiungere.

Re Carlo, il flop dei vini di Meghan Markle

Settimana nera, anzi nerissima, per Harry e Meghan Markle. Le loro casse si svuotano, perdono contratti milionari e pure il nuovo prodotto lanciato dalla Duchessa del Sussex è un flop.

Di fronte a un tale fallimento, Re Carlo di certo non gioisce, perché sa che prima o poi i Sussex verranno a batter cassa. Il famoso incontro di inizio luglio tra un suo portavoce e quelli di Harry e Meghan per avviare le “trattative di pace” pare abbia avuto un doppio fine, almeno per i Duchi che versano in cattive acque.

Se Carlo, come tutti i padri, è preoccupato per il futuro di Harry e dei suoi nipoti Archie e Lilibet e come Re è impensierito da eventuali incidenti diplomatici che il suo secondogenito potrebbe causare per disperazione, come capo di un’azienda agricola non può che gioire se un suo concorrente diretto fallisce.

È il caso di Meghan Markle e del suo brand di prodotti alimentari di alta gamma. La Duchessa del Sussex, come noto, ha lanciato il marchio As Ever con il quale vende marmellate, miele, tè e vino rosé, l’ultimo prodotto messo in commercio. Tutte cose che anche Carlo produce e vende nella sua tenuta di Highgrove da dove si sono licenziati i suoi giardinieri.

Le prime scorte di As Ever sono andate a ruba, ma il successo – stando agli esperti – è effimero. In particolare, è stata fatta un’analisi sulle prospettive di vendita del vino. E per Meghan non ci sono speranze. In altri termini, la produzione del rosé è destinata a fallire a breve termine. D’altro canto, anche il nuovo Nostradamus ha previsto solo crisi e cadute finanziarie per Harry e consorte.

Re Carlo, la crisi nera di Meghan Markle e Harry

Essendo tale la situazione del brand di Meghan, anche Netflix l’ha abbandonata, rifiutando di rinnovarle il contratto da 110 milioni. Stando a un insider il colosso si è reso conto che non c’è speranza per le vendite del vino As ever. “Non c’è domanda per il suo vino dal punto di vista del mercato di massa”.

Dopo il lancio, la Duchessa non ha ancora comunicato quando sarà nuovamente disponibile. Al contrario, si è come defilata e da giorni non pubblica più niente sui suoi social.

Non solo, l’esperto in questioni reali, Robert Jobson, ha affermato che la popolarità del Principe Harry sta diminuendo, poiché l’attenzione del pubblico si concentra sui membri più giovani della Famiglia Reale. Anni fa, ha detto l’esperto, “l’atmosfera intorno a lui era tutta positiva. Ora non lo è più”. E c’è chi prevede che quando arriverà ai 50 anni, sarà senza soldi.