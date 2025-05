Re Carlo, la “strana abitudine” ereditata da un leggendario membro della famiglia reale

Fonte: IPA Re Carlo

La vita di Re Carlo è sempre stata sotto i riflettori e l’attenzione dei sudditi e dei curiosi di tutto il mondo. In modo ancora più particolare e dettagliata lo è stata nell’ultimo anno, da quando ha annunciato pubblicamente di essere malato di cancro. Particolare attenzione è stata posta sul suo stile di vita e sulle sue abitudini, che hanno riservato alcune sorprese anche tra i più attenti. Il sovrano infatti, benché sia noto per il proprio impegno nei confronti dell’ambiente e per il servizio pubblico, sembra che conservi un lato privato più tradizionale e legato a un membro amatissimo della famiglia reale: la Regina Madre.

La “strana abitudine” di Re Carlo

L’inaspettata abitudine di Re Carlo è stata sottolineata da un autore di libri sulla famiglia reale, che afferma che il suo stile di vita rispecchia da vicino quello di una figura leggendaria della famiglia reale: la Regina Madre. Le affermazioni sono state pubblicate su The Palace Papers. “Il Principe di Galles (ora Re Carlo), purtroppo, scelse di emulare la nonna, che insisteva a vivere nella magnificenza edoardiana, mantenendo cinque case completamente arredate, scrive. Aggiunse: “Carlo, secondo i cortigiani più anziani, voleva ‘superare la nonna’ in eleganza d’altri tempi”.

Un aspetto sicuramente inedito e sorprendente del monarca. La Regina Madre, morta nel 2002, era nota per i suoi gusti stravaganti e per il suo numeroso personale domestico. Visse ben oltre i 100 anni e mantenne diverse case, ognuna dotata di personale e arredata completamente. Si dice che Carlo, 76 anni, condivida diversi tratti con la nonna in termini di standard domestici. Il Re possiede circa 60 abiti su misura, il cui costo stimato supera le 5.000 sterline ciascuno. Si dice che le sue camicie siano fatte a mano, con un costo di circa 1.000 sterline ciascuna.

Si ritiene inoltre che possieda almeno 50 paia di scarpe e stivali fatti a mano, ciascuno realizzato dallo storico calzolaio Lobb di St James’s. Questi vengono lucidati quotidianamente da un soldato di stanza a Birdcage Walk. Le preferenze di Carlo si distinguono anche tra gli altri membri più anziani della famiglia reale. Questi dettagli dipingono l’immagine di un monarca che apprezza la precisione e la tradizione.

Le mansioni richieste al personale reale

Quando la regina Camilla fumava, si dice che i camerieri fossero tenuti a collocare scatole di sigarette d’argento in ogni stanza della casa, sempre piene della sua marca preferita. Fu anche chiesto loro di assicurarsi che le scatole di fiammiferi, custodite in astucci d’argento, fossero posizionate perfettamente, con un fiammifero sempre parzialmente estratto per comodità.

Tali requisiti, sebbene specifici, non sono inediti negli ambienti reali. La Regina Madre era nota anche per dare istruzioni dettagliate al suo staff, persino su come l’illuminazione e i caminetti dovessero essere posizionati in ogni stanza. Secondo precedenti resoconti, aveva persino fatto in modo che una guardia si piazzasse fuori dalla sua camera da letto ogni notte con una lampada. Nonostante questa storia sfarzosa, Carlo si è impegnato a modernizzare la monarchia da quando è salito al trono nel 2022.

L’incoronazione del 2023 è stata notevolmente più piccola rispetto a quella della Regina Elisabetta II del 1953. L’evento è stato attentamente pianificato e in parte progettato per riflettere una famiglia reale più moderna e attenta ai costi. Ha anche appoggiato una “monarchia snella”, limitando gli impegni pubblici a un gruppo più ristretto di membri della famiglia reale in attività. Informazioni interne suggeriscono che il Re sia consapevole del controllo pubblico e desideri dimostrare un senso del dovere più che un privilegio. Tuttavia, le sue abitudini private suggeriscono che alcune abitudini potrebbero essere difficili da abbandonare.

La Regina Madre ha dato il tono a diverse generazioni di vita reale. Ha continuato a esercitare una forte influenza sia su Carlo che sulla Regina Elisabetta II. L’ammirazione di Carlo per lei era ben documentata. Il loro legame era stretto e non sorprende che lui abbia modellato alcuni aspetti del suo stile di vita su quello di lei. Carlo si trova ad affrontare una sfida complessa. È il monarca più anziano ad aver iniziato il suo regno e deve guidare la famiglia in un periodo di rapidi cambiamenti sociali e politici. C’è ancora un forte desiderio di tradizione reale, ma è bilanciato dalla necessità di riflettere la vita britannica moderna.