Il Re ha ufficialmente iniziato le proprie vacanze, ma non smette di pensare ai propri sudditi. Carlo si trova a Balmoral, dove attende l’arrivo della famiglia, ma si è momentaneamente spostato a Sandringham, nella tenuta del Norfolk, per inaugurare una nuova tenuta di glamping. Il campeggio di lusso aperto al pubblico, ma solo a quello che aspira a un’esperienza davvero di classe.

Il nuovo glamping di Carlo

Re Carlo è stato padrino di una nuova apertura all’interino del Sandringham Estate Caravan and Motorhome Club Campsite. La residenza reale ospita, per la prima volta, un villaggio glamping, il campeggio glamour – che offre il relax di un 5 stelle immerso nella natura. Si tratta di 15 tende in stile safari, personalmente testate e approvate dal Re. D’altronde, non hanno niente da invidiare alla residenza reale. L’occasione per tutti di trascorrere l’estate come un vero principe, dentro tende super lussuose circondate da felci e immerse nei boschi di Glucksburg, a soli 5 minuti dalla casa di campagna di Carlo.

Il Re in visita ha messo piacevolmente alla prova le attrattive del luogo, passeggiando per le grandi terrazze rialzate, dotate di tende da sole e barbecue. “Ho grandi ricordi del glamping da bambino con la famiglia e un grande gruppo di compagni di scuola. – ha commentato Carlo – E posso immaginare quanto ci si divertirà nella nuova struttura di Sandringham”. Anche la famiglia reale, dunque, faceva campeggio, ma senza rinunciare al lusso: “Quel che amavo, in particolare, era l’eccitazione di dormire nella natura ma con tutta la comodità di una cucina e di una toilette”.

Ancor più confortevoli di quelle in cui Carlo soggiornava con la mamma Elisabetta, le tende del nuovo glamping sono abbastanza grandi da ospitare due o tre camere da letto ed equipaggiate di docce deluxe, frigorifero, tostapane, grandi divani, tavolo da pranzo con sedie, stufetta, bollitore, fornelli e non manca neppure la connessione internet.

Le vacanze in famiglia del Re

Se Carlo ha avuto il tempo e il modo di raggiungere Sandringham è perché, come da tradizione, sta trascorrendo le vacanze estive a Balmoral, la tenuta in Scozia dei Windsor. Seguendo l’etichetta, il Re è stato accolto con la maestosa cerimonia di benvenuto offerta dalle truppe del Royal Regiment of Scotland. Assieme a lui, l’amata Regina Camilla con la figlia Laura e i nipoti. In arrivo anche Kate Middleton e William assieme ai piccoli George, Charlotte e Louis, in ritorno dalle lussuose vacanze in Grecia.

Nonostante l’ultimo scandolo – una biografia che ne racconta i lati più peccaminosi – anche il Principe Andrea ha raggiunto il fratello in Scozia. Andrea è arrivato nella mattinata di mercoledì, qualche giorno dopo il fratello maggiore, assieme all’ex moglie Sarah Ferguson. La coppia risiede al Craigowan Lodge, un cottage da sette stanze vicino al grande campo da golf della tenuta reale. A far loro compagnia potrebbero in seguito arrivare anche Beatrice e Eugenia, figlia di Andrea e Sarah e, senza offesa per nessuno, ospiti decisamente più gradite agli occhi del Re.