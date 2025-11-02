IPA Re Carlo

Lo scandalo che sta travolgendo Andrea è di proporzioni immani. L’immagine della Famiglia Reale è stata messa a dura prova: il fratello di Re Carlo ha minato le fondamenta di un’Istituzione in cui, negli ultimi anni, molti hanno perso la fiducia. E anche se Andrea non ha più i titoli, le ripercussioni sono inevitabili: Harry si è detto molto preoccupato, e Meghan intende prendere le distanze pubblicamente da quanto successo. Potrebbe essere in arrivo un’altra frattura con Re Carlo.

Re Carlo, frattura in arrivo con Harry

Quello di Andrea Mountbatten Windsor è probabilmente uno dei più grandi scandali degli ultimi decenni. Il Duca di Sussex, il Principe Harry, è enormemente preoccupato per le sue cugine, Beatrice ed Eugenia, anche se non perderanno i titoli. Le colpe dei padri, del resto, non dovrebbero mai ricadere sui figli. Secondo Duncan Larcombe, esperto delle dinamiche Reali, è molto probabile che Harry sia profondamente scosso.

“Harry è sempre stato molto legato a Beatrice ed Eugenia. Non si sono visti molto spesso da piccoli perché non vivevano molto vicini, ma si riunivano sempre per Natale a Sandringham“. Ma se Harry è colpito emotivamente, anche perché è alla fine un “family business”, un affare di famiglia, Meghan è consapevole di non volere avere niente a che fare con questa brutta faccenda.

“La situazione di Jeffrey Epstein è estremamente delicata, soprattutto in America, e ovviamente Epstein, Harvey Weinstein e Ghislaine Maxwell sono stati fotografati insieme al diciottesimo compleanno di Beatrice. Meghan sarà molto consapevole della sensibilità dei due, dato che è molto attenta ai media. Non vorrà apparire troppo comprensiva nei loro confronti, quindi manterrà le distanze. Non credo che potrebbe opporsi al sostegno privato di Harry, ma saranno su binari molto diversi”.

Il rapporto tra Harry e il padre Carlo

Harry avverte molta empatia nei confronti di Beatrice ed Eugenia, anche perché non è affatto colpa delle Principesse se finiscono sui giornali per quanto hanno fatto i loro genitori: anche Sarah Ferguson ha perso il titolo. “Quindi Harry sarà molto preoccupato per come stanno e per come stanno affrontando quello che sta succedendo. La famiglia sembra implodere e Harry sa che la situazione sarà particolarmente dolorosa per coloro che sono coinvolti nelle conseguenze”.

Ora Carlo starebbe ricevendo pressioni persino per togliere Andrea dalla linea di successione e per togliere i titoli a Harry e Meghan. A chiederlo sono stati i lettori del Daily Mail. Carlo, sotto alcuni aspetti, potrebbe non avere scelta. Le pressioni arrivano anche dal governo, oltre che dai sudditi. Molti condannano il comportamento “deplorevole” che Harry e Meghan hanno tenuto nei confronti della Monarchia, a cui hanno mancato di rispetto più volte. Inoltre c’è la questione William, che è davvero molto più intransigente rispetto al padre: potrebbe davvero sposare il volere dei sudditi, e prevedere una Monarchia molto più snella. A rischio potrebbero esserci i titoli di Harry, Meghan e dei loro figli, il Principe Archie e la Principessa Lilibet.

