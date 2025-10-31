Beatrice ed Eugenia, cosa succede ai loro titoli dopo la scelta di Carlo su Andrea

Getty Images Beatrice ed Eugenia

Quella di Re Carlo è destinata a passare alla storia come una decisione storica: ha rimosso i titoli ufficiali, tra cui quello di “Principe”, al fratello Andrea, d’ora in avanti conosciuto come Andrea Mountbatten Windsor. Cosa succede, ora, alle figlie, Beatrice ed Eugenia? Manterranno i loro titoli e il trattamento di Altezza Reale? Contrariamente ai figli di Anna ed Edoardo, Eugenia e Beatrice sono infatti Principesse.

Eugenia e Beatrice, cosa succede ai loro titoli

Andrea Mountbatten Windsor è stato formalmente privato dei titoli, tra cui quello di Principe. La scelta di Re Carlo è storica: Andrea è dunque caduto in disgrazia, e deve lasciare il Royal Lodge. Non solo: nelle ultime ore, le pagine dei giornali inglesi sono dedicate a lui, alla sua vita dissoluta, ai suoi segreti. E non è escluso che nei prossimi giorni escano maggiori dettagli. Andrea, che è stato sposato con Sarah Ferguson (anche lei finita nella bufera mediatica), ha due figlie, Eugenia e Beatrice. Cosa accade ora ai loro titoli, dopo che il papà ne è stato privato?

In conformità con le lettere patenti di Re Giorgio V, risalenti al 1917, conserveranno i titoli, quindi rimarranno Principesse e riceveranno il trattamento di Sua Altezza Reale. Nelle ultime ore ci sono state numerose speculazioni, ma la decisione di Carlo tocca solo il fratello, come del resto dice la dichiarazione stessa rilasciata da Buckingham Palace.

“Il Principe Andrea sarà ora conosciuto come Andrea Mountbatten Windsor. Sua Maestà ha oggi avviato un processo formale per rimuovere lo stile, i titoli e gli onori del Principe Andrea. Il suo contratto di locazione al Royal Lodge gli ha finora garantito protezione legale per continuare a risiedere ma gli è stato notificato formalmente di restituire la proprietà e trasferirsi in un’altra residenza privata. Queste misure sono ritenute necessarie, nonostante continui a negare le accuse a suo carico. Le loro Maestà desiderano chiarire che i loro pensieri e la massima solidarietà sono stati e continueranno a essere rivolti alle vittime e ai sopravvissuti di qualsiasi forma di abuso“.

Lo scandalo di Andrea

Andrea ha “perso”, se così si può dire, il titolo di Principe, Duca di York, Conte di Inverness, Barone Killyleagh e naturalmente l’appellativo di “Sua Altezza Reale”. L’iniziativa di Carlo è stata appoggiata da William e da Kate Middleton, che chiamerebbe, secondo le indiscrezioni, Andrea come “il Duca di Pork”. Beatrice ed Eugenia non si trovavano a Londra al momento della dichiarazione: sono indubbiamente toccate da quanto accaduto, ma non ci saranno ripercussioni per i titoli. Almeno per il momento, considerando che William è molto intransigente e preferisce una Monarchia snella, in linea con i tempi.

Entro il prossimo anno, nel 2026, Andrea si trasferirà dal Royal Lodge a Sandringham: “Probabilmente avrà una casa piuttosto grande nel quartiere di Sandringham e non sarà sottoposto a questa costante pressione mediatica”, ha rivelato Andrew Lownie al Sun. Al momento, Andrea sarebbe preoccupato di eventuali indagini: “Penso che lui stia sudando e che la Famiglia Reale stia sudando, ed è per questo che hanno preso le distanze da lui“. La scelta di Carlo sarebbe stata, dunque, anche preventiva.

