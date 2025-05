Re Carlo, la cerimonia che ha dato inizio al passaggio di consegne a William

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Re Carlo e William hanno partecipato a un raro evento congiunto, presenziando alla cerimonia per l’Ordine del Bagno presso l’Abbazia di Westminster a Londra, venerdì 16 maggio. Questo evento ha avuto un significato molto particolare, perché segna l’inizio del passaggio di consegne tra l’attuale Sovrano e l’erede al trono.

Re Carlo e William, passaggio di consegne alla cerimonia dell’Ordine del Bagno

Re Carlo e suo figlio William si sono dunque ritrovati assieme nell’Abbazia di Westminster per la cerimonia dell’Ordine del Bagno che si tiene ogni quattro anni. Dunque, si tratta di un evento piuttosto raro che nel 2025 ha un significato molto particolare, perché sono coincise ricorrenze e cambiamenti cruciali in questa particolare celebrazione.

Innanzitutto, quest’anno ricorrono i 300 anni dalla fondazione dell’Ordine, è la prima cerimonia che Carlo ha vissuto come Re e durante la funzione, che prevedeva il giuramento e l’investitura di cinque cavalieri, William è stato nominato Gran Maestro dell’Ordine, carica che ha ereditato da suo padre.

Era il 1975 quando Carlo ricevette da sua madre il titolo di Gran Maestro dell’Ordine, l’investitura avvenne sempre durate la medesima funzione nell’Abbazia di Westminster, nel mese di maggio. Piccola curiosità, all’epoca Carlo portava i baffi, un look inconsueto, durato poco.

Dunque, sono entrate nel vivo le procedure che vedono William avviarsi verso il trono britannico. Il Principe del Galles sta assumendo gradualmente tutti gli incarichi e i titoli che fino a tre anni fa erano di suo padre e lo sta sostituendo in eventi chiave per prepararlo a suo futuro ruolo di Re, come è accaduto ai funerali di Papa Francesco.

Re Carlo e William alla cerimonia senza Camilla e Kate Middleton

Carlo e William hanno partecipato da soli, senza le rispettive mogli, Camilla e Kate Middleton alla Cerimonia dell’Ordine del Bagno, differentemente da quanto avviene per l’Ordine della Giarrettiera dove le consorti e molti membri della Famiglia Reale sono presenti.

Il Re e il Principe sono arrivati separatamente alla Abbazia di Westminster, indossando entrambi i paramenti cerimoniali che prevedono tra le altre cose, un lungo mantello rosso.

Carlo e William sono apparsi molto uniti, stanno facendo fronte comune contro Harry e le sue imbarazzanti dichiarazioni. Ma una certa tensione era presente sul volto del Principe del Galles, forse dipesa dall’importanza dell’investitura che andava a ricevere.

Le origini dell’Ordine del Bagno

L’Ordine del Bagno fu creato con le Lettere Patenti di Giorgio I nel maggio del 1725 e riconosce il lavoro di ufficiali militari e alti funzionari pubblici. Si fonda su una tradizione più antica, di origine medievale, secondo la quale i soldati si preparavano a ricevere il cavalierato con un bagno rituale, simbolo di purificazione spirituale, e partecipavano a una veglia la notte prima di ricevere l’onorificenza.

L’Ordine è diviso in tre classi: Cavaliere di Gran Croce o Dama di Gran Croce, Cavaliere Commendatore o Dama Commendatrice e Compagno. Le donne sono state ammesse per la prima volta nel 1971 con la Principessa Alice, Duchessa di Gloucester, nominata prima Dama di Gran Croce.