Re Carlo umiliato, Harry in pigiama nel nuovo video di Meghan Markle

Re Carlo profondamente irritato dopo il video che Meghan Markle ha condiviso su Instagram dove si vede Harry in pigiama e a piedi nudi

Re Carlo tutto si sarebbe aspettato tranne vedere suo figlio Harry filmato nella sua intimità a piedi nudi e in pigiama o tuta da casa e quelle immagini condivise con milioni di persone. Ma Meghan Markle non ci ha trovato nulla di sconveniente e così lo ha fatto.

Re Carlo, nessun rispetto per la Corona

Re Carlo però dovrebbe essere abituato a uscite di questo genere. Qualche mese fa sua nuora Meghan Markle aveva condiviso sul suo profilo Instagram un video privato che la immortalava mentre twerkava prima del parto, in pose non proprio eleganti, assecondata da suo marito Harry.

La clip sollevò numerose critiche ma anche qualche consenso, dato che mostrava una situazione vissuta da molte donne incinta. Dunque, la pubblicazione di quel video è stata letta anche come un gesto di solidarietà femminile.

Ma il contesto è diverso per l’ultimo post che la Duchessa del Sussex ha voluto pubblicare sul suo profilo, al quale ha rigorosamente tolto la possibilità di commentare. E non a caso, visto che molti le contestano il suo comportamento a volte fin troppo sopra le righe. Perché, anche se è vero che non lavora più per la Corona britannica e vive a migliaia di chilometri di distanza da Buckingham Palace, è pur sempre la nuora di un Re. Per questo le viene richiesto di attenersi a poche regole per mantenere un certo decoro nella vita pubblica.

Ma Meg la pensa diversamente e si sente libera di comportarsi come una influencer qualunque da quando ha ripreso a utilizzare i social personalmente.

Re Carlo, il video di Harry in pigiama

Così, seguendo la logica che se non pubblichi nulla sui social non sei nessuno, Meghan ha svelato il dietro le quinte del suo viaggio a New York, fatto in compagnia della sua dolce metà. Nella Grande Mela la coppia è stata protagonista di una serata di gala dove è stata premiata per il suo impegno nel sociale.

Impossibile quindi resistere alla pubblicazione di un video che sveli i preparativi di quel momento speciale, dove Meg ha sfoggiato uno dei suoi look migliori, firmati Armani. Finalmente, può indossare lo smoking senza sconvolgere il dress code della Famiglia Reale.

Nella clip si vede l’arrivo a New York dei Sussex, le numerose scarpe e il guardaroba esagerato di Meghan, ma soprattutto Harry in t shirt e pantaloni della tuta o forse del pigiama a piedi nudi che guarda ridendo la quantità di abiti che si è portata la moglie.

Poi Harry e Meghan sono filmati mentre ripassano il discorso della serata, immancabili la pizza e le immagini dei deliziosi manicaretti che forse hanno gustato in trasferta, dato che non li si vede mangiare. E infine le ali dell’aereo che li sta portando a casa.

Il video fa da parallelo a quello che Lady Markle aveva postato dopo il suo viaggio a Parigi per la Fashion Week. Ma almeno lì non aveva coinvolto Harry, dato che non era con lei.

Il Palazzo non commenta, ma pare – stando a insider – che Re Carlo non gradisca questo genere di contenuti così privati, specialmente se compromettono suoi parenti diretti, come suo figlio.