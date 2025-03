Re Carlo fa il massaggio cardiaco e la sua faccia dice tutto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Re Carlo è scoppiato a ridere mentre eseguiva un massaggio cardiaco su un manichino durante la visita al Royal College of Nursing sotto l’occhio vigile degli infermieri che non hanno resistito all’ilarità del Sovrano.

Re Carlo fa lo show mentre rianima un manichino

Dopo averlo visto alla cerimonia del Commonwealth Day dove Camilla si è vestita interamente di rosa, Re Carlo si è recato al Royal College of Nursing dove ha rispolverato le tecniche di pronto soccorso che ha acquisito molti anni fa. La visita aveva come scopo quello di sostenere un programma che introduce i giovani alla professione sanitaria.

Nonostante il nobile scopo, la presenza del Re si è quasi trasformata in uno show esilarante. Le sue espressioni buffe mentre tentava di rianimare il manichino hanno fatto ridere tutti. Preso dall’entusiasmo, Carlo è stato felice di unirsi a un gruppo di giovani infermieri e di mostrare le sue abilità nelle tecniche di primo soccorso.

Soprattutto era una persona completamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto alla Abbazia di Westminster al Commonwealth Day dove non si è fatto nemmeno dare un bacio dalla sua amata nuora, Kate Middleton, nel rispetto del più rigido cerimoniale.

Fonte: PA Media

Comunque, tornando alla visita al Royal College of Nursing nel centro di Londra, dove è andato solo senza Camilla, Carlo è stato assistito nelle manovre di rianimazione da una giovanissima infermiera di nome Mia Alami che guidava le azioni del Re durante il massaggio cardiaco.

Re Carlo, risate ed espressioni buffe durante il massaggio cardiaco

La ragazza ha raccontato così la sua esperienza col Sovrano: “Gli dicevo di tenere le braccia dritte, le spalle sopra le mani in modo da ottenere la pressione corretta perché deve essere profonda 5 cm-6 cm – e lui è andato molto bene”.

Carlo ha eseguito 28 compressioni toraciche, contante dalla sua assistente, e alla fine avrebbe dichiarato: “Almeno non l’ho rotto“, riferendosi evidentemente al manichino medico. In effetti, sembrava molto coinvolto in quello che faceva e altrettanto divertito, continuava a ridere e le sue espressioni erano talmente buffe da coinvolgere anche la giovane tirocinante.

Fonte: PA Media

Vedendo Carlo eseguire il massaggio cardiaco, forse nessuno si affiderebbe a lui per salvarsi la vita. In ogni caso, la visita del Re ha ottenuto l’effetto voluto, ossia quello di sensibilizzare l’opinione pubblica ad apprendere o ad aggiornare le manovre di pronto soccorso.

Sua Maestà ha anche osservato i tirocinanti in altre esercitazioni come quella di rimuovere un’ostruzione dalla gola di un paziente, mentre un altro gruppo imparava le migliori pratiche igieniche. Carlo ha anche premiato con un certificato il millesimo cadetto, il sedicenne Harrison Rigby, che ha completato il corso con 40 ore di lezione e oltre 20 di osservazione clinica.

Fonte: PA Media

Carlo ha anche avuto il tempo di bersi un caffè con gli allievi e con coloro che sostengono il progetto e ai giovani ha detto: “Sono molto orgoglioso di tutti voi, spero che abbiate grande successo. Faremo sempre più affidamento su di voi per far andare avanti tutto”.