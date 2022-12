Problemi per Carlo: “Il Re è vulnerabile”. La sicurezza è compromessa

Fonte: IPA e Getty Images Camilla osa già con la corona di Elisabetta. Ma Kate Middleton la batte

Carlo è diventato Re da pochi mesi, ma ha già un problema di sicurezza. Non solo ha dovuto fronteggiare i primi attacchi di Harry e Meghan con la loro docu-serie, ma non è riuscito a conquistare il favore degli inglesi. Nulla di nuovo sotto il sole: il Re non è mai stato favorito dal popolo, ancora troppo legato al ricordo di Lady Diana. Secondo un rapporto esclusivo, la sicurezza di Carlo sarebbe compromessa e sarebbe addirittura vulnerabile agli attacchi del popolo.

Re Carlo, problemi di sicurezza: è più vulnerabile che mai

Dopo la morte della Regina Elisabetta, la Monarchia sta subendo diversi attacchi, e soprattutto a venire meno è stata la fiducia del popolo nei confronti del Re. Nonostante gli sforzi di Re Carlo, gli inglesi non riescono proprio a trovarlo adatto al suo ruolo. Del resto, per ben due volte è stato protagonista di una spiacevole vicenda: gli attacchi di uova non cesseranno secondo l’ex capo dell’unità di Protezione Reale. Il pericolo di un nuovo attacco, però, non è legato solo a Carlo.

Davies, ex sovrintendente capo, ha parlato della vulnerabilità del Re e degli altri membri della Famiglia Reale dopo i numerosi inconvenienti che si sono verificati. Delle uova sono state lanciate al Re e alla Regina Consorte Camilla in visita a York, e ancora è successo a Luton, durante la passeggiata del 6 dicembre. Carlo è rimasto impassibile, ma il problema è che potrebbe ricapitare in qualsiasi momento.

Famiglia Reale, in aumento le misure di sicurezza

La sicurezza Reale ha in realtà confermato al Mirror di aver intensificato la protezione nei confronti della Famiglia Reale, soprattutto perché potrebbero verificarsi dei rischi “ben peggiori” del lancio di alcune uova. Le proteste degli ultimi tempi hanno richiesto una revisione urgente di tutte le misure di sicurezza, soprattutto in vista della tradizionale passeggiata della Famiglia Reale verso la Chiesa nel giorno di Natale.

Le accuse a Re Carlo

In Inghilterra non c’è un clima disteso. Re Carlo è ben distante dall’ottenere il favore del pubblico. In molti, del resto, pensano che non sia adatto al ruolo. “Carlo, mentre noi lottiamo per riscaldare le nostre case, dobbiamo pagare per la tua parata. Il contribuente paga 100 milioni di sterline per te, e per cosa?”, la voce del popolo si è alzata anche a Cardiff a settembre.

“Gli eventi che si sono verificati mostrano la vulnerabilità dei Reali, ma è già successo e accadrà di nuovo. La chiave è assicurarsi che questi incidenti non si trasformino in una spirale”, ha detto Davies. Si teme a questo punto anche per la sicurezza di Kate e William: in molti avrebbero voluto proprio loro nel ruolo di Re e Regina, favorendo un ricambio generazionale.

I problemi con Harry e Meghan

Naturalmente ci sono anche Harry e Meghan che giocano a sfavore della Monarchia: hanno mostrato tutte le falle di una sistema che nel 2022 non è più attuale. Nonostante i tentativi di modernizzazione, ci sono troppi punti oscuri e soprattutto c’è la concreta possibilità di una ribellione da parte degli inglesi. Re Carlo sarà in grado di fronteggiare gli attacchi e di mantenere salda la Famiglia Reale? Una domanda su cui riflettere.