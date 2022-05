“Protocolli soffocanti”: Kate e William stravolgono le regole per salvare la Corona

Kate e William lasciano i Caraibi: il peplum dress è un omaggio a Lady Diana

Kate Middleton e il Principe William sono pronti alla rivoluzione a corte, abbattendo i protocolli troppo soffocanti. Di ritorno dal loro tour reale presso i Caraibi, i Duchi di Cambridge hanno riflettuto sulle tante regole da modificare (e da cancellare) negli incontri ufficiali, per modernizzare la monarchia. Questa volta il paragone con Meghan Markle e il Principe Harry è innegabile.

Kate e William: ecco come cambierà il protocollo reale

I media lo hanno definito troppo lungo, estenuante, persino controverso. Parliamo del tour reale di Kate Middleton e del Principe William nei Caraibi, che ha fatto molto parlare di sè sui giornali di tutto il mondo. Lo scopo di questo viaggio non era solo celebrativo, per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, ma anche per convincere alcune ex cololine inglesi a non invocare l’indipendenza, come Barbados.

Missione fallita potremmo dire, visto che anche la Giamaica, durante la visita dei Duchi, ha ufficializzato il desiderio di voler diventare una repubblica. Alcune cerimonie, protocolli e riti seguiti durante il viaggio hanno avuto echi troppo coloniali, ricordando i tempi quando queste colonie venivano solo fruttate per materie prime e forza lavoro.

Da qui nasce la volontà di Kate Middleton e del Principe William di adoperarsi allentando questi protocolli troppo stretti che mettono ancora i reali su un piedistallo, troppo in alto rispetto ai sudditi. Usanze ormai desuete, irrispettose e davvero pesanti, come pare siano state descritte dalla coppia, e che mettono a rischio il futuro della monarchia.

Basta inchini, gesti di cortesia, rituali d’accoglienza, sono questi alcune delle cose che non piacerebbero ai Duchi secondo il Mirror. Una modernizzazione necessaria, senza troppe formalità e che avvicini i royals, specie più giovani, alla popolazione. Un processo di umanizzazione iniziato da Diana, e seguito da Harry e Meghan Markle, i rivoluzionari moderni della corona inglese.

Kate e William, continua il Mirror, sono consci che qualcosa stava andando storto durante il tour caraibico, ma si sono dovuti attenere alle regole. I momenti più apprezzati del viaggio sono stati proprio quelli nei quali la coppia si è lasciata andare a sani gesti di spontaneità.

Kate e William come Meghan e Harry, sulle orme di Diana

Pensare oggi che Kate Middleton e il Principe William vogliano rivoluzionare il protocollo reale, e vengano lodati per questo, fa sorridere. Quando Harry e Meghan Markle iniziarono a trasgredire a qualche regola, portando innovazione e spontaneità nel loro famoso tour in Australia, i giornali li attaccarono pesantemente, considerandoli irrispettosi verso le tradizioni.

Eppure, proprio quel viaggio è stato un punto di svolta, i Duchi di Sussex hanno conquistato tutti con la loro spontaneità, i loro sorrisi, la loro umanità, l’esatto opposto di ciò che si è avvertito con il royal tour di Kate e William. E così i futuri Re e Regina d’Inghilterra “copiano” i cognati, e progettano di rivoluzionare tutto nella loro prossima visita ufficiale.

Infondo, Harry e William sono gli eredi di mamma Lady Diana, che aveva portato freschezza, modernità e sentimenti in una famiglia sempre troppo attenta più alle formalità che all’aspetto umano.