Letizia di Spagna, l’ultimo impegno prima delle vacanze con Leonor

Letizia di Spagna brilla col look da 2.700 euro

Le vacanze di Natale sono davvero alle porte, soprattutto per Letizia di Spagna: quest’anno infatti la Regina consorte ha deciso di concedersi qualche giorno in più da poter trascorrere con la famiglia. Per la prima volta, nei mesi scorsi ha dovuto fare i conti con l’assenza di sua figlia Leonor. E ora che la ragazza è tornata al nido per le feste, vuole godersi tutto il tempo che hanno a disposizione per stare insieme.

Letizia, l’ultimo impegno prima del Natale

Letizia di Spagna ha ancora un ultimo appuntamento importante in agenda, prima di dedicarsi solamente alle vacanze di Natale. Si tratta di un evento molto atteso, al quale certamente non avrebbe mai potuto mancare: lunedì 20 dicembre, mentre suo marito Felipe VI ha due impegni a Madrid, la Ortiz è a San Sebastian per presiedere all’incontro annuale dei presidi dei Centri dell’Istituto Cervantes. Questo è l’ultimo giorno lavorativo per la Famiglia Reale, prima delle ferie natalizie.

Quest’anno saranno un po’ più lunghe del solito, dal momento che Letizia e Felipe hanno lasciato in bianco alcune pagine della loro agenda. Lo hanno fatto appositamente, per regalarsi del tempo in più assieme alle loro figlie. In particolare per Leonor, che non vedono dallo scorso ottobre, e che troppo presto lascerà nuovamente Madrid per tornare ai suoi impegni di studio. Visto quanto breve sarà il periodo che la famiglia potrà trascorrere riunita, la Ortiz ha deciso di fare il possibile per avere più tempo libero a disposizione da concedere alla sua primogenita.

E così, nei giorni scorsi Letizia ha concentrato tantissimi appuntamenti che l’hanno condotta da un capo all’altro della Spagna – e non solo, visto che è volata persino in Senegal. Ora non le resta che presenziare all’ultimo evento ufficiale prima che inizino le sue feste di Natale. Che quest’anno saranno più dolci che mai, dal momento che per la prima volta assaporerà il calore della famiglia dopo aver vissuto la lontananza dalla figlia.

Leonor, le sue vacanze natalizie

Leonor è ormai diventata una splendida ragazza, e si sta preparando al suo futuro ruolo da Regina. Per questo i suoi genitori hanno deciso di farla studiare al prestigioso UWC Atlantic College in Galles, che accoglie da sempre i rampolli di molte Famiglie Reali di tutto il mondo. Questo è ovviamente un grande sacrificio per tutti: per la Principessa, che è alla sua prima volta lontana da casa, ma anche per i suoi genitori e per sua sorella Sofia, che non sono certo abituati alla sua assenza.

Il Natale di Leonor sarà diverso dal solito, proprio per via dei suoi impegni. Tornata a Madrid solo qualche giorno fa, dovrà rientrare in Galles il 5 gennaio 2022: non potrà quindi partecipare al tradizionale appuntamento in casa di nonno Jesus Ortiz, che si tiene di solito il giorno dell’Epifania. Ma a quanto pare ci sono altri impedimenti che potrebbero modificare le sue feste. La consueta vigilia di Natale con la Regina Sofia potrebbe saltare: quest’ultima è infatti impegnata in un viaggio urgente in Grecia, a causa di alcuni seri problemi di salute di suo fratello Costantino.