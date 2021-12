Letizia di Spagna, la sua vacanza in famiglia. Ma Leonor non c’è

Letizia di Spagna, il trucco del top effetto nude

L’avvicinarsi del Natale segna sempre l’inizio di un periodo magico per tutti, ma quest’anno per Letizia di Spagna è ancora più speciale. La Famiglia Reale attende infatti con trepidazione il ritorno di Leonor, che da qualche mese studia in Galles. Proprio in questi giorni, la Regina consorte e Re Felipe VI si stanno godendo una mini-vacanza, ma la loro primogenita è lontana da casa.

Letizia di Spagna, la vacanza senza Leonor

Messa da parte per qualche giorno l’agenda degli impegni reali, Letizia si è concessa un po’ di tempo per la sua famiglia. In Spagna, questo è infatti il momento di celebrare il Ponte della Costituzione: il 6 dicembre ricorre l’anniversario della Carta Costituzionale del Paese, mentre l’8 dicembre si festeggia l’Immacolata Concezione. Sono dunque tre giorni che la gran parte dei cittadini trascorre con i propri cari, visto che le scuole sono chiuse. Quest’anno più che mai, dal momento che c’è stato anche il weekend a precedere il ponte.

Letizia e suo marito sono soliti passare queste festività in famiglia, godendosi una breve vacanza dai tantissimi appuntamenti quotidiani. Stavolta non hanno però potuto contare su Leonor: la primogenita è ancora in Galles, dove da qualche mese frequenta un prestigioso college. L’istituto presso cui sta studiando non celebra infatti il ponte, e i suoi ragazzi non sono dunque potuti tornare dalle famiglie.

Leonor torna in Spagna per Natale

La Principessa, futura erede al trono, sta prendendo sul serio questo percorso di studi che la preparerà ad affrontare gli impegni del suo nuovo ruolo, sempre più importante all’interno della Famiglia Reale. Questa è la prima volta, per lei, che non partecipa al Ponte della Costituzione accanto ai suoi genitori. Ma ormai manca davvero pochissimo al suo ritorno a casa. Le vacanze, all’UWC Atlantic College frequentato dalla Principessa, iniziano infatti il prossimo 10 dicembre.

Probabilmente, già il giorno stesso o quello seguente Leonor tornerà a Madrid per riabbracciare la sua famiglia e prepararsi a trascorrere il Natale come da tradizione. Sarà per lei un momento gioiosissimo: da sempre molto legata ai suoi genitori e alla sorella minore, l’Infanta Sofia, avrà finalmente la possibilità di stare un po’ di tempo con loro. Purtroppo, queste feste non saranno uguali a quelle della sua infanzia. A causa della pandemia, infatti, diversi appuntamenti tradizionali sono stati ormai cancellati.

Inoltre, Leonor dovrà probabilmente rinunciare ad un altro evento che da sempre allieta le sue vacanze. Il 6 gennaio si celebra infatti la Pasqua Militare, un impegno ufficiale tra i più importanti per Re Felipe VI. E, nel corso della giornata, l’intera Famiglia Reale trascorre del tempo a casa di Jesus Ortiz, papà di Letizia – appuntamento ormai diventato una pietra miliare delle feste di Natale. Purtroppo, stavolta Leonor sarà assente: il college riaprirà i battenti il prossimo 5 gennaio 2022, quindi il giorno prima dovrà rientrare in Galles.