Letizia di Spagna, il suo prossimo impegno internazionale per aiutare l’Africa

Mentre gli impegni internazionali sulle agende vengono posticipati sull’agenda di Letizia di Spagna sembra non essere cambiato nulla. La Regina volerà in Senegal il prossimo 13 dicembre per il suo prossimo impegno internazionale per aiutare l’Africa.

L’impegno della Regina Letizia in Senegal

Letizia di Spagna nonostante la situazione sanitaria che ha fatto posticipare moltissimi eventi, soprattutto internazionali, non ha intenzione di annullare o spostare l’impegno che la riguarda in prima persona. Una scelta, la sua, che ancora una volta dimostra la forte dedizione nei confronti degli impegni presi, soprattutto se così importanti come quello che si svolgerà in Senegal.

Ad attenderla, infatti, è l’Instituto Cervantes di Dakar. Letizia avrà l’onore di inaugurare la sede, un evento estremamente significativo che darà “un impulso alla lingua spagnola nel subcontinente africano”, come confermato dall’ente stesso e che non poteva non avvalersi della presenza della moglie di Felipe.

Al suo fianco ci saranno il Ministro della Cultura, Miguel Iceta, il direttore dell’Istituto Cervantes, Luis García Montero, e l’ambasciatore di Spagna in Senegal, Olga Cabarga, oltre ovviamente alle varie autorità locali. Per la Regina non è la prima volta in Senegal; risale al 2017 infatti la sua prima visita presso l’Aula Cervantes, che quest’anno si trasformerà nell’Instituto Cervantes di Dakar.

Letizia la stackanovista

L’Inaugurazione dell’Instituto Cervantes sarà quindi un traguardo fondamentale, un punto di svolta importantissimo per il Paese. E lo sa bene Letizia che non si è mai sottratta al suo ruolo e non ha voluto annullare la sua agenda, rispetto ad altri monarchi in questo momento, e dare il suo importantissimo contributo. Un gesto che sicuramente può far discutere, addirittura risultare “pericoloso”, ma che fa onore alla Regina e il suo impegno in prima persona.

Nell’attesa di conoscere il look che la Regina sceglierà per il suo prossimo impegno in Africa, non poossiamo che ricordare i suoi utimi, stupendi, outfit sfoggiati negli ultimi eventi. Come quello del 24 novembre scorso quando Letizia e suo marito Filippo hanno preso parte alla prima visita ufficiale in Svezia. Atterrati a Stoccolma il 23 novembre, i due Sovrani sono stati accolti con grande affetto dal Re Gustavo, dalla Regina Silvia e tutta la Famiglia Reale. Qualche giorno prima aveva accolto Sergio Mattarella e sua figlia Laura sfoggiando, come solo lei sa fare, un abito di Armani che lasciava davvero senza fiato.