William e Kate non saranno a casa per l'arrivo di Harry: ecco il programma dei futuri sovrani in concomitanza con il ritorno del figliol prodigo

Gli appassionati della Famiglia Reale britannica non riescono a smettere di parlare dell’atteso e temuto ritorno di Harry nel Regno Unito, al fianco di moglie e figli. A dire il vero, è l’eventuale ritorno di Meghan Markle a generare maggior scalpore.

Passerà però ancora un po’ di tempo prima di poter vedere concretizzare questa ipotesi. Al momento, invece, è ben più vicino il rientro a casa di Harry (in solitaria). Come sarà accolto dal fratello maggiore? In nessun modo, perché sarà ben distante da Londra.

Fuga da Harry

Ancora una coincidenza che alimenta un certo tipo di letture nel vasto panorama dei retroscena legati ai delicati equilibri interni alla Famiglia Reale. Si dice spesso che a Kate spetterà il compito di ricucire il legame tra William e Harry ma, al momento, la futura regina si dà “alla fuga” insieme al marito.

Saranno infatti entrambi in Scozia durante il ritorno del Duca di Sussex nel Regno Unito. A centinaia di chilometri dalla capitale, tutelati da un impegno ufficiale. Il secondogenito di Diana sarà nuovamente a casa per l’ultimo passaggio legale nella lunga battaglia giudiziaria intrapresa contro Associated Newspapers (gruppo editoriale che pubblica Daily Mail e Mail on Sunday), accusato d’aver raccolto informazioni in modo illecito.

Un procedimento che vedrà Harry in tribunale per gran parte della settimana, insieme ad altre figure di primo piano come Elton John ed Elizabeth Hurley.

Impegni ufficiali per Kate e William

Come detto, William e Kate saranno in Scozia per un doppio impegno ufficiale a Stirling. La coppia reale farà visita alla National Curling Academy, incontrando le squadre olimpiche e paralimpiche britanniche di curling, in vista delle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina. Un appuntamento istituzionale che rafforza il loro ruolo di sostenitori dello sport e dei valori di inclusione.

La giornata proseguirà poi con una tappa a Radical Weavers, laboratorio di tessitura artigianale che è anche una “charity”. Qui si tiene viva la tradizione dei tartan scozzesi, che va a intrecciarsi con il benessere psicologico e la solidarietà. La tessitura diventa infatti uno strumento terapeutico per la comunità. Una scelta che rispecchia perfettamente l’immagine pubblica dei Principi del Galles, sempre più orientata a temi sociali e territoriali.

Speranze per Carlo

Harry non incontrerà probabilmente neanche Re Carlo, che sarà a sua volta in Scozia. Ha infatti un impegno ufficiale previso per il 19 gennaio al Palace of Holyroodhouse. Nulla esclude, però, un ritorno in tempo per poter ritrovare il figlio dopo tanto tempo.

L’ultimo faccia a faccia risale a settembre 2025, dopo un’assenza durata circa 18 mesi. Un incontro breve ma carico di significati, cui potrebbe seguire un faccia a faccia in questo inizio 2026, magari per gettare le basi per un ritorno degli adorati nipoti. È questa la grande speranza del sovrano, poter riabbracciare Archie e Lilibet.