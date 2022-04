Kate Middleton, il suo costume a righe fa impazzire e lo puoi avere anche tu

Kate Middleton in Belize: il look a fiori in dettaglio

Kate Middleton trascorre abitualmente le sue vacanze estive al mare. La sua meta preferita è Mustiques, nelle Antille, dove ha trascorso momenti felici, di totale relax con William e i tre bambini, George, Charlotte e Louis. In spiaggia lontano dagli occhi indiscreti, la Duchessa di Cambridge prende il sole in costume. E quest’anno il suo modello preferito è intero, a righe e lo puoi avere anche tu comprandolo online anche a meno di 30 euro.

Costume intero a righe Puoi acquistare online un costume simile a quello preferito da Kate Middleton

Kate Middleton, tra bikini e costumi interi

Siamo abituati a vedere Kate Middleton indossare abiti elegantissimi e raffinati, come il cappotto bianco di Alexander McQueen. Vestiti estivi, prendisoli che lasciano scoperte le spalle se li può permettere solo in rarissime occasioni pubbliche, come quando visita luoghi esotici o deve svolgere un’attività particolare all’aria aperta. Un guardaroba di questo tipo l’abbiamo visto durante il tour ai Caraibi, dove ha perfino indossato i sandali di corda.

Dalle poche foto paparazzate in momenti privati, però, sappiamo che Lady Middleton ama gli abiti freschi e lunghi, tipo chemisier. Indossa scarpe comode, dalle Superga bianche alle scarpe con zeppa in corda.

Kate indossa raramente i bikini. Soprattutto dopo la spiacevole esperienza che le è accaduta tanti anni fa, quando fu fotografata a sua insaputa nel Sud della Francia mentre prendeva il sole in topless su una terrazza privata. Allora i Duchi di Cambridge intentarono una causa contro Closer, il magazine che aveva pubblicato le foto di Kate, e la vinsero ottenendo milioni di risarcimento.

È probabile che dopo questa esperienza imbarazzante la moglie di William stia più attenta e che quindi preferisca indossare in spiaggia un più “sicuro” costume intero. Anche se i bikini non sono totalmente esclusi, infatti in scatti abbastanza recenti, ma ovviamente non ufficiali, la Duchessa portava dei due pezzi di French Connection e Melissa Odabash.

Kate Middleton, il suo costume per l’estate 2022

Però, secondo il magazine Hello! il modello preferito da Kate quest’anno sarà un semplice intero a righe orizzontali, bianche e blu. La scelta del brand potrebbe ricadere su Boden, di cui la Duchessa possiede diversi capi, che ha presentato una collezione mare in linea con il suo gusto.

D’altro canto, le righe sono un classico intramontabile. E Lady Middleton ha una vera passione per questo tipo di fantasia, specialmente nello stile bretone, appunto orizzontali bianche e blu o bianche e nere. In diverse occasioni ha infatti indossato t-shirt e maglie così.

Sono diversi i marchi che presentano per l’estate 2022 costumi interi a righe, che fanno impazzire Kate. Come quello di Win.Max, acquistabile online anche a meno di 30 euro, con power mesh foderato per l’effetto pancia piatta, coppa morbida e sagomata e drappo modellante centrale.