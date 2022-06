I bikini più belli dell’estate 2022

L'estate è iniziata ed è ora di tirare fuori dallo scatolone i vecchi costumi, anche se a noi piace di più comprarne di nuovi e seguire i trend dell'estate 2022. Insieme alla voglia di tintarella e salsedine, nasce anche il bisogno di rinnovare i look da spiaggia. La moda mare è sempre colorata, ricca di tagli e forme diverse per valorizzare al meglio ogni corpo, ma soprattutto per accompagnarci nei momenti più divertenti dell'anno con comodità e tanto stile.