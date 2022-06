Come lavare i costumi da bagno quando non hai lavatrice

Fonte: iStock Come pulire i costumi da bagno senza lavatrice

Quando arriva l’estate non c’è niente di più bello che trascorrere una giornata al mare o in piscina, sfoggiando i nostri costumi da bagno preferiti. Non importa se sono interi, bikini o trikini, il momento del lavaggio è cruciale se vogliamo mantenerli belli e farli durare nel tempo, evitando che si scoloriscano o che il tessuto elastico (in genere Lycra o spandex) ceda, con quel brutto effetto a “fisarmonica” che li fa aumentare di una taglia. Ma se siamo in hotel o in casa vacanze e non abbiamo a disposizione la lavatrice, cosa possiamo fare? Ve lo diciamo noi!

Come lavare i costumi da bagno a mano

Non è detto che in villeggiatura si abbia a disposizione la lavatrice che, con l’apposito lavaggio delicato, ci assicura costumi da bagno puliti e perfetti. Se doveste trovarvi in questa situazione, niente paura: possiamo lavarli a mano senza danneggiarne colori o tessuto.

Il primo passaggio a cui prestare attenzione è il risciacquo, per il quale basta utilizzare la comune acqua corrente. Qualunque sia la location in cui abbiamo utilizzato il nostro costume da bagno – spiaggia, piscina, terme – è importante eliminare ogni possibile traccia di salsedine o cloro (o anche crema solare), sostanze che nel tempo (e con il calore) impregnano i capi al punto da macchiarli. Ed è proprio quel che dobbiamo evitare.

Quindi per prima cosa dobbiamo sciacquare il costume da bagno in acqua pulita. Possiamo farlo direttamente sotto l’acqua corrente, ma vi consigliamo di procedere con un ulteriore step per andare sul sicuro. Riempite un lavandino o anche una bacinella con dell’acqua fredda, aggiungendo poi del sapone delicato (va bene anche quello per le mani) ed evitando il detersivo per bucato, molto più aggressivo. A questo punto immergete i costumi da bagno in acqua e sapone per un quarto d’ora circa, dopodiché scolateli e risciacquate nuovamente con acqua pulita.

Ricordate un’altra cosa importante: arrotolate i capi delicatamente, senza strizzarli per rimuovere l’acqua in eccesso. Fatto ciò, basta stenderli ad asciugare all’aria aperta.

Bicarbonato, un ottimo alleato (anche per i costumi da bagno)

Sui mille utilizzi del bicarbonato di sodio potremmo aprire un capitolo gigantesco. Dalla pulizia dei pavimenti e della casa, fino a quella della frutta e della verdura, questa “polvere magica” torna utile anche per lavare i costumi da bagno in assenza di una lavatrice.

Il procedimento è simile a quello classico che abbiamo descritto prima, con la differenza che è preferibile utilizzare dell’acqua tiepida, anziché quella fredda. Preparate la solita bacinella oppure riempite il lavandino, poi aggiungete un pizzico di bicarbonato, quanto basta per creare na vera e propria soluzione igienizzante. Tenete i capi in ammollo per qualche minuto e poi procedete con il lavaggio con acqua e sapone (e aceto, se è necessario eliminare i cattivi odori persistenti).

Un rimedio della nonna facilissimo da applicare, che vi aiuterà non solo a disinfettare i costumi da bagno, ma anche a mantenere inalterati i colori e le stampe. Il bicarbonato, inoltre, torna molto utile in caso di macchie persistenti. Quante volte vi sarà capitato di avere il costume tutto ricoperto di chiazze chiare, dovute alla crema solare? Per eliminarle basta tenere in posa un po’ di bicarbonato (oppure aceto diluito in acqua) direttamente sulla macchia, per poi risciacquare con il metodo appena descritto.