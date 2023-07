Fonte: 123RF Riciclare i costumi da bagno idee creative

L’upcycling, ossia il dare vita a oggetti nuovi partendo da altri che verrebbero scartati come rifiuti, è un modo eccellente per allungare la vita di tutto quello che abbiamo in casa e aiutare l’ambiente in modo concreto. Questo si più fare anche con i costumi da bagno! Ecco qualche idea per riciclare in modo creativo i vecchi costumi.

Quando riciclare costumi da bagno

Il vostro costume da bagno può essere riciclato nel momento in cui diventa liso, si scolorisce oppure non vi offre più la tenuta e il sostegno di quando lo avete comprato. Se la lycra o il nylon non sono di buona qualità, purtroppo questo è destinato a succedere nel giro di pochissime stagioni. Ecco perché, anche quando acquistate il vostro costume, è sempre meglio pensare bene a quello che state per comprare e scegliere un capo durevole e di qualità.

Metodi per riciclare i costumi da bagno

Potete riciclare i vostri costumi da bagno in mille modi diversi! Eccone alcuni di facilissimi.

Fare dei braccialetti

Con i laccetti di slip e costumi potete realizzare dei braccialetti da decorare con perline, charms, conchiglie… tutto quello che vi suggerisce la vostra fantasia! Potete usarli anche in spiaggia ovviamente e, essendo in lycra, si asciugheranno subito!

Spaiarli

Se si è rovinato un solo pezzo di un bikini, quindi il reggiseno o lo slip, provate a spaiarlo e abbinarlo con un altro top o un altro bottom. In questo modo recupererete il pezzo che vi manca e avrete anche un costume in più!

Ridecorarli

Se un costume è in buone condizioni ma vi ha stancato, perché non ridecorarlo con perline e colori? Vi bastano ago e filo e un po’ di creatività e il reggiseno del vostro vecchio bikini può tornare nuovo!

Tagliarli e aggiustarli

Aggiustare un capo rovinato o rotto è sempre la cosa migliore da fare. Se però non ci riuscite, potete gestirli in altra maniera, ad esempio, nel caso di un costume intero, potete far diventare il pezzo sopra un top da abbinare magari ad un altro slip e viceversa! Vi basterà semplicemente fare l’orlo.

Come conservare al meglio i costumi da bagno

I costumi da bagno, proprio perché non si usano spessissimo, devono essere conservati con cura: prima di riporli per l’anno successivo, è sempre bene lavarli con attenzione, anche in lavatrice con il ciclo del delicati. Abbiate l’accortezza di rimuovere eventuali macchie di crema solare e residui di sabbia che, se resta a lungo tra le maglie delle fibre, diventa faticosissima da togliere via, anche da asciutta. Fateli poi asciugare alla perfezione e abbiate cura di riporre le eventuali coppe distese e non piegate una dentro l’altra, altrimenti si sformeranno.