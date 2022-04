Kate Middleton, l’abito-cappotto di 7 anni fa è ancora un sogno

Kate Middleton, come riciclare il cappotto bianco da cerimonia

Kate Middleton partecipa a sorpresa alla cerimonia di commemorazione dell’Anzac Day, nella Abbazia di Westminster, e ricicla l’abito-cappotto bianco di Alexander McQueen che indossò per la prima volta nel 2015 al battesimo di sua figlia Charlotte.

Kate Middleton, l’abito-cappotto di Alexander McQueen

La presenza di Kate Middleton non era prevista per questo evento, ma la Duchessa di Cambridge ha deciso di accompagnare William. La scelta dell’ultimo minuto forse non le ha permesso di preparare un nuovo look, ma certo non ha perso l’occasione per ribadire il suo gusto eccellente sfoggiando uno dei capi più raffinati del suo guardaroba: l’abito-cappotto bianco, monopetto, con piccoli reverse e spalline leggermente a sbuffo. Un modello intramontabile, firmato Alexander McQueen, lo stilista che Lady Middleton sceglie per gli eventi più formali. Non a caso è il brand che ha realizzato il suo abito da sposa, i tre look per il battesimo dei figli.

Kate lo abbina a un elegante cappello bianco a fascia con fiocco nero sul retro della modista, Jane Taylor, e le décolletée in suede nero di Gianvito Rossi che la moglie di William possiede in diversi colori. Sotto il soprabito s’intravede una gonna bianca. Mentre come gioielli, la Duchessa porta gli orecchini con perle a goccia, di Collingwood, appartenuti alla Principessa Diana. E sul bavero ha appuntato la spilla a forma di papavero, simbolo del Remembrance Day, in ricordo dei soldati morti in guerra.

Kate Middleton, quante volte ha riciclato il cappotto bianco

Il cappotto bianco per altro è stato creato per il battesimo della secondogenita, Charlotte, avvenuto nel 2015. Dunque, ha ben 7 anni fa e Kate ha trovato il modo di utilizzarlo in diverse occasioni prestigiose. Nel 2016 lo indossò per il Trooping The Colour, il compleanno pubblico della Regina Elisabetta. Nel 2017 invece lo mide durante il viaggio di Stato in Belgio. Poi nel 2018 lo sfoggiò per il matrimonio di Harry e Meghan Markle, abbinandolo a un magnifico cappello con un complicato decoro floreale. Su quest’ultimo punto però ci sono delle perplessità.

Kate Middleton, il cappotto della contesa

All’epoca delle nozze dei Duchi del Sussex iniziarono a circolare le prime voci sulle tensioni tra Kate e Meghan e il fatto che Lady Middleton, ancora in congedo maternità per Louis che ha appena compiuto 4 anni, si fosse presentata al Royal Wedding con un look riciclato le valse qualche critica e la sua scelta fu letta come la conferma dei contrasti con la cognata. Poi però qualcuno dimostrò che il cappotto della Duchessa di Cambridge non era riciclato, pur assomigliando moltissimo a questo del 2015, in realtà era un altro capospalla come si poteva notare da alcuni dettagli. La questione però a quanto pare non è ancora risolta, dato che il Daily Mail dà per certo ancora oggi che si tratta del medesimo modello.

In ogni caso, tutte le volte che Kate ha deciso di indossare questo capo, l’ha sempre portato con un cappello chiaro, decorato con fiori o piume, e décolletée dal tacco sottile, secondo un prefetto dress code bon ton, obbligatorio per l’Anzac Day.

Cos’è l’Anzac Day

L’Anzac Day è una commemorazione che si tiene ogni anno il 25 aprile in Australia e Nuova Zelanda in memoria di tutti i soldati delle forze armate.