Louis di Cambridge compie 4 anni: le splendide foto scattate da mamma Kate

Kate Middleton, il look da working girl da copiare

Il Principe Louis di Cambridge ha compiuto quattro anni: di tempo ne è trascorso da quando i Duchi di Cambridge avevano annunciato la terza gravidanza. Per celebrare il suo compleanno, Kate e William hanno condiviso delle foto meravigliose sul loro profilo Instagram, scattate rigorosamente dalla mamma, la cui fotografia è una grande passione. Gli scatti hanno mostrato un Louis sorridente, felice di giocare sulla sabbia, come qualsiasi altro bambino.

Louis di Cambridge soffia su quattro candeline

Il più piccolo di casa è il grande protagonista del giorno: nato il 23 aprile 2018, Louis è il terzo figlio di Kate Middleton e del Principe William. Fratello di George e Charlotte, i Duchi di Cambridge hanno svelato delle nuove foto, che sono state scattate (con grande orgoglio, ha sottolineato il Mirror) da mamma Kate in occasione di una pausa nella loro residenza di campagna, Anmer Hall.

Non è una novità per i Cambridge: hanno pubblicato spesso delle foto inedite dei propri figli in occasione dei compleanni. Un modo per “fermare” il tempo: l’anno scorso, invece, avevano condiviso un’immagine molto dolce e significativa di Louis nel suo primo giorno di asilo. Anche quella era stata immortalata da Kate nella loro casa di Kensington Palace.

A due giorni dal compleanno della Regina Elisabetta, sua bisnonna, è nuovamente tempo di festa per i Reali: chissà quali sorprese avranno preparato Kate e William, che si erano detti felici di poter condividere nuove foto del figlio per il suo giorno speciale. Intanto, la tradizione di famiglia è stata rispettata: sebbene non sia spesso al centro della scena, proprio in virtù della sua età – non è stato presente nemmeno alla commemorazione del Principe Filippo – possiamo comunque vedere il più piccolo dei Cambridge in tutta la sua allegria e spensieratezza.

Cosa fa Louis di Cambridge

Il Principe Louis, al momento, sta frequentando la Willcocks Nursery School di Londra, un asilo in cui è andata anche la sorella, Charlotte di Cambridge. La struttura si trova a pochi minuti da Kensington Palace, e ciò permette a Kate e William di preservare la tranquillità e la normalità in famiglia, un obiettivo che la coppia ha sempre promosso, e in più di un’occasione, contrastando la sovraesposizione mediatica. Louis, secondo le parole di mamma Kate, è molto esuberante: “Ci stiamo preoccupando per quando sarà grande, sarà al centro di tutto”. E, in effetti, l’esuberanza del Principe è del tutto visibile negli scatti condivisi su Instagram.

Il Principe Louis potrebbe diventare Re?

In base alla discendenza, è molto improbabile che Louis di Cambridge diventerà Re. Al momento, è quinto in linea di successione al Trono. Stando a quanto riferisce il Mirror, a Louis potrebbe andare il titolo di Duca di York e alcuni titoli minori del Principe William stesso.

Il desiderio di Kate Middleton di avere un quarto figlio

Non è una novità: Kate Middleton ha ammesso il desiderio di avere un altro bambino, e in più occasioni. Materna e adorabile, la Duchessa di Cambridge, tuttavia, pare che non sarà accontentata, e per il volere di William stesso. In occasione di un evento al Clitheroe Community Hospital, Kate aveva preso in braccio una bambina di pochi mesi. “Non puoi portartela a casa. Non date strane idee a mia moglie”, aveva commentato il Principe. Mai dire mai, certo: chissà se il desiderio, alla fine, rimarrà davvero inespresso. Intanto, possiamo sorridere dinanzi alle foto (meravigliose) del Principe Louis.