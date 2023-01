Kate Middleton, il gesto imbarazzante di Meghan che annunciava la rottura

Fonte: IPA Kate Middleton, cappotto verde oliva e stivali scamosciati: un Natale country chic

Che i rapporti tra i Sussex e i Principi di Galles non navighino in buone acque è un fatto noto già da tempo, ma a quanto pare ci sarebbe stato un gesto di Meghan che poteva di fatto annunciare la rottura con Kate Middleton. Una richiesta della Duchessa che ha suscitato una reazione in Kate Middleton e che non è passata inosservata.

Kate Middleton, quel gesto di Meghan Markle che poteva anticipare la rottura

I rapporti nella Royal Family sono molto tesi, ma non potrebbe essere diversamente. Del resto, da quando i Sussex hanno deciso di allontanarsi dagli impegni come membri senior, i legami si sono fatti via via più complicati, sino a precipitare nell’ultimo periodo. Prima con l’uscita del tanto discusso documentario Netflix e poi con le varie anticipazioni sul contenuto del libro di Harry. Ed è proprio in Spare – Il minore che Harry ha raccontato di un gesto che, alla luce di come sono i rapporti oggi, poteva anticipare come sono andate le cose tra Kate Middleton e Meghan Markle.

Il “momento imbarazzante” è accaduto nel 2018 quando i quattro si stavano preparando per un’uscita pubblica, come riporta The Sun. In quella occasione Meghan avrebbe chiesto in prestito alla cognata un nuovo lucidalabbra, avendo lei dimenticato il suo.

Harry, come riporta Page Six, ha raccontato che: “Kate, presa alla sprovvista, ha preso la sua borsetta e con riluttanza ha tirato fuori un tubicino”. A quel punto Meghan ne ha spermuto un po’ sul dito per passarselo sulle labbra. Un gesto che ha suscitato in Kate Middleton una smorfia.

Una situazione della quale, secondo il Duca, avrebbero dovuto ridere e invece le cose non sono andate così. Tanto che la stampa ha “percepito che c’era qualcosa di più grande”. Inoltre Harry ha detto che Kate “era al limite” in quanto “sarebbe stata paragonata e costretta a competere con Meg”.

Che fossero i segnali della futura rottura? certo è che questo è il punto di vista di Harry sulla vicenda, mentre non si conoscono quelli del fratello William e della moglie Kate Middleton: i due infatti non hanno mai rotto il silenzio sui rapporti che intercorrono tra loro.

Intanto il libro di Harry è già stato distibuito per errore in quelche libreria in Spagna, come era stato riportato da Reuters, inoltre sono già emerse alcune anteprime come quella che racconta di un acceso litigio tra i fratelli.

Kate Middleton, come sta affrontando insieme a William il periodo difficile

Ma come stanno affrontando il periodo difficile i Principi di Galles? Kate Middleton e William hanno scelto la strada del silenzio, da loro infatti non è arrivato nessun commento ufficiale rispetto a quanto trapelato dal libro di Harry e neppure sul documentario Netflix uscito in precedenza.

E, nell’attesa che il libro arrivi ufficialmente in commercio, senza dubbio le tappe dell’allontanamento tra i Sussex e la Royal Family sono sotto gli occhi di tutti. A partire dalla Megxit, ovvero quando – quasi tre anni fa – Harry e Meghan hanno deciso di non essere più membri senior della Famiglia Reale. E poi l’intervista di coppia che avevano rilasciato insieme a Oprah Winfrey. Ultime tappe il documentario Netflix e il libro, in cui Harry ha raccontato tantissime cose del suo passato destinate a fare scalpore.