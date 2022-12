Harry e Meghan, nuove rivelazioni: Re Carlo in declino ma non cede alla paura

Fonte: Getty Images Harry e Meghan, possibili nuove rivelazioni nel libro

Ormai manca pochissimo all’uscita del libro di memorie del Principe Harry: Spare infatti sarà disponibile a partire dall’inizio del 2023. E del suo contenuto si è già detto molto. A quanto pare ci saranno diverse rivelazioni, ma la Famiglia Reale e Re Carlo non hanno paura di quello che conterranno quelle pagine.

Harry e Meghan, il libro conterrà rivelazioni inaspettate

Secondo gli esperti reali Spare, il libro del Principe Harry pronto a essere pubblicato a inizio 2023, conterrà rivelazioni inaspettate. A dirlo è stata Katie Nicholl che, a Ok! Magazine, ha spiegato: “Molto è stato sospeso con un cliffhanger e c’è un contratto per un libro da 35 milioni di sterline, quindi non va sottovalutata la coppia o la capacità di sorprendere e lanciare qualche altra bomba proprio quando si pensava che non ce ne fossero più”.

A quanto pare, quindi, il volume potrebbe contenere molte rivelazioni, alcune nemmeno prese in considerazione sino ad adesso.

Da tempo si dice che dopo la morte della Regina Elisabetta e la salita al trono del padre, Re Carlo, il Principe Harry abbia deciso di non cambiare nulla del testo. Omid Scobie, amico di Meghan, a tal proposito aveva affermato che Harry “stava già lavorando al manoscritto ben cinque mesi prima la dipartita della Regina”. Ma quanto accaduto non avrebbe evitato che le parole scritte del Duca di Sussex possano dare “un contraccolpo molto serio all’istituzione reale e alla famiglia”.

E se ci saranno rivelazioni bomba e inaspettate, si potrebbe anche supporre che la Famiglia Reale tema il contenuto del libro. Ma le cose non sarebbero del tutto così.

Harry e Meghan, il libro non fa paura alla Famiglia Reale

Si è detto molto anche sui presunti timori che potrebbero serpeggiare tra i membri della Famiglia Reale per l’uscita del libro di Harry, ma a quanto pare non è del tutto così. Nonostante Re Carlo stia vivendo momenti comprensibilmente difficili avendo dovuto raccogliere l’eredità della defunta Regina, non ha paura di Spare.

Il sovrano proprio nei giorni scorsi ha tenuto il tradizionale discorso alla nazione per il Natale, ma una sua mancanza non è piaciuta agli inglesi. Infatti, pur avendo ricordato la Regina Elisabetta, non ha seguito una delle sue tradizioni, ovvero quella di esporre una foto con alcuni membri della Royal family sulla scrivania. Un piccolo gesto, ma capace di dare un senso di unità, che in questo caso è venuto a mancare. Potrebbe essere stato voluto per non creare imbarazzi con i figli, ma Harry e Meghan non sono stati neppure citati. Senza dubbio, però, aver rotto la tradizione della foto è stato un gesto che non è piaciuto agli inglesi e si va a sommare alle altre critiche che il Sovrano ha ricevuto dalla sua ascesa al trono.

Ora l’imminente uscita del libro di Harry potrebbe portargli ulteriori problemi ma a quanto pare la Famiglia Reale non ha paura: “Non credo che la Famiglia Reale sia terrorizzata da qualcosa – ha detto l’autrice reale Katie Nicholl a Ok! Magazine -, men che meno da ciò che accadrà dopo nell’autobiografia di Harry. Ma preoccupata, apprensiva? Sì. Pronta a rispondere? Molto probabilmente. Stanca di tutto questo? Assolutamente”.

Il libro uscirà il 10 gennaio e segue di poco la messa in onda del documentario su Netflix con i Duchi di Sussex.