Ascolti tv del 23 giugno, Vanessa Incontrada ha poche speranze con l’Inghilterra

Martedì 23 giugno sono tornati i Mondiali in prima serata su Rai 1 con la partita, Inghilterra vs Ghana. Anche Stefano De Martino è tornato nell’access prime time con una puntata speciale di Affari Tuoi, ma il suo posto continua a vacillare. E il primo ad approfittarne è Gerry Scotti che su Canale 5 conduce La Ruota della Fortuna.
A sfidare i Mondiali in prima serata, ci pensano Gigi e Vanessa – Insieme su Canale 5. L’Incontrada tenda di ottenere lo stesso share di Vita! Il concerto ma è davvero una dura battaglia.
Su Rai 2 abbiamo visto Storie al bivio di Sera e su Rai 3 il docureality Che ci faccio qui – Tutta la vita che ho. Su Italia 1 è andato in onda Mi presenti i tuoi e su Rete 4 È sempre Cartabianca. E su La7 è stato trasmesso il film Surviving – Il caso Epstein.
Dalle 10 tutti gli ascolti tv del 23 giugno