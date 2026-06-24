Ascolti tv del 23 giugno, Vanessa Incontrada ha poche speranze con l’Inghilterra

Vanessa e Gigi su Canale 5 sfidano l'Inghilterra ai Mondiali contro il Ghana. Stefano De Martino è tornato ma durerà poco: gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada presentano la seconda puntata di "Gigi e Vanessa - Insieme"

Martedì 23 giugno sono tornati i Mondiali in prima serata su Rai 1 con la partita, Inghilterra vs Ghana. Anche Stefano De Martino è tornato nell’access prime time con una puntata speciale di Affari Tuoi, ma il suo posto continua a vacillare. E il primo ad approfittarne è Gerry Scotti che su Canale 5 conduce La Ruota della Fortuna.

A sfidare i Mondiali in prima serata, ci pensano Gigi e Vanessa – Insieme su Canale 5. L’Incontrada tenda di ottenere lo stesso share di Vita! Il concerto ma è davvero una dura battaglia.

Su Rai 2 abbiamo visto Storie al bivio di Sera e su Rai 3 il docureality Che ci faccio qui – Tutta la vita che ho. Su Italia 1 è andato in onda Mi presenti i tuoi e su Rete 4 È sempre Cartabianca. E su La7 è stato trasmesso il film Surviving – Il caso Epstein.

Dalle 10 tutti gli ascolti tv del 23 giugno