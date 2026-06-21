Via Dei Matti n° 0 verso la cancellazione, Bollani e Valentina Cenni assenti dal palinsesto

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Stefano Bollani e Valentina Cenni

L’attesa per la presentazione dei nuovi palinsesti Rai della prossima stagione, fissata per il prossimo 3 luglio, sta per finire. Se è vero che ogni inizio stagione porta con sé un naturale rinnovamento, le indiscrezioni che filtrano in queste ore lasciano l’amaro in bocca. A quanto pare, il prossimo autunno di Rai3 dovrà fare i conti con l’assenza di Via Dei Matti n° 0.

Secondo le prime ricostruzioni emerse dopo il Cda Rai dello scorso 18 giugno, il programma condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni non rientrerebbe nei piani della Rete per la prossima stagione. Per i tanti fan che hanno imparato ad amare quel salotto musicale, intimo e colto, non si tratterebbe solo di uno slittamento temporaneo, ma di una vera e propria chiusura definitiva di un ciclo durato cinque stagioni.

Un format che ha riscritto l’access prime time, il destino di Via Dei Matti n°0

È difficile non provare un pizzico di nostalgia se pensiamo a quello che Via Dei Matti n° 0 ha rappresentato fin dal suo esordio nel 2021. In una fascia oraria, quella dell’access prime time, solitamente dominata da altri prodotti, sicuramente più popolari, Bollani e Cenni avevano avuto il coraggio di scommettere sulla bellezza della musica, sulla delicatezza del racconto e sulla forza dell’incontro.

Il programma era diventato, per molti, una coccola di fine giornata. Un modo gentile per staccare dal caos quotidiano, lasciandosi accompagnare dall’ironia (e dal talento straordinario) di Stefano Bollani e dalla sensibilità luminosa di Valentina Cenni. La cultura diventava un momento di puro intrattenimento, accessibile e mai banale, trasformando lo show – nei lunghi anni di messa in onda – in uno dei fiori all’occhiello della terza Rete. La notizia del loro mancato ritorno, dunque, segna la fine di un piccolo, prezioso esperimento di televisione pubblica di qualità.

Rai3, quale futuro dopo i cambiamenti

La possibile uscita di scena di Via Dei Matti n° 0 fa parte di un quadro più ampio e complesso. Da settimane, Rai3 è al centro di un acceso dibattito interno. Le recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi, che ha definito l’evoluzione della Rete come un successo strategico, sono state accolte con scetticismo da diverse parti, compreso il consigliere Roberto Natale, che ha puntato il dito contro la progressiva perdita di pubblico e identità della Rete.

Ci si chiede, allora, quale sia la visione d’insieme per il futuro del terzo canale. Se la cancellazione del programma di Bollani e Cenni dovesse trovare conferma definitiva, si tratterebbe dell’ennesimo tassello di un puzzle che, per i critici, somiglia sempre più a un profondo smantellamento dell’offerta storica di Rai3.

Per il momento, non resta che attendere il 3 luglio per vedere nero su bianco i nomi che comporranno la prossima offerta televisiva. Nel frattempo, resta il ricordo di cinque anni in cui la musica ha avuto il potere di trasformare il “numero zero” in un vero numero uno per il pubblico da casa, che ogni sera attendeva di entrare nel controverso club di musica e racconti della coppia più interessante che la tv generalista ci abbia proposto negli ultimi anni.