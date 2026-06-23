Via dei Matti n°0 chiude, la replica di Bollani e Cenni. Eros Ramazzotti e Luca Barbarossa si schierano

Stefano Bollani e Valentina Cenni confermano la chiusura di "Via dei Matti n° 0". Dopo l'annuncio, arrivano i messaggi di sostegno di colleghi e fan

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IPA Stefano Bollani e Valentina Cenni sulla chiusura di "Via dei Matti n° 0"

Ci sono programmi che entrano nelle case in punta di piedi e finiscono per diventare appuntamenti irrinunciabili. Via dei Matti n° 0 è riuscito a farlo per cinque stagioni accogliendo musicisti, cantanti e ospiti in un salotto televisivo dove ogni puntata è diventata una conversazione fatta di note, racconti e improvvisazione.

Ora, però, quell’esperienza sembra essere arrivata al capolinea. Il programma di Rai 3 non avrà una nuova stagione e ad annunciarlo sono stati proprio Stefano Bollani e Valentina Cenni con un messaggio condiviso sui social. Una notizia che ha lasciato l’amaro in bocca a molti spettatori e che ha spinto diversi artisti a manifestare pubblicamente il proprio sostegno alla coppia.

“Via dei Matti n° 0” chiude, l’annuncio di Bollani e Cenni

L’annuncio di Stefano Bollani e Valentina Cenni ha il sapore della conferma più che della sorpresa. Già negli scorsi giorni, infatti, l’assenza di Via dei Matti n° 0 dai palinsesti Rai aveva fatto temere il peggio ai tanti spettatori affezionati al programma. Ora è arrivata l’ufficialità: non ci sarà una nuova stagione.

A comunicarlo sono stati gli stessi protagonisti della trasmissione attraverso un video condiviso sui social. “Ci sarebbe piaciuto moltissimo darvi una bella notizia, ma purtroppo non è così. Non ci sarà una nuova stagione”, ha spiegato il pianista, confermando che il programma musicale non verrà rinnovato.

Anche Valentina Cenni ha voluto ringraziare chi li ha seguiti nel corso delle cinque stagioni: “Ci dispiace tantissimo. Ringraziamo con tutto l’amore i nostri spettatori che ci hanno seguito per 5 stagioni con una generosità, un amore e una cura davvero commovente”.

La coppia ha poi annunciato che sempre su Rai3 si potranno vedere le repliche della scorsa stagione. Parole sufficienti a scatenare una valanga di messaggi.

Del resto in una televisione fatta sempre più spesso di gare, competizioni e promozione, Bollani e Cenni avevano costruito un luogo in cui la musica tornava al centro della scena senza sovrastrutture in cui gli artisti potevano mostrarsi senza filtri, lontano dai meccanismi della promozione e dai tempi serrati della televisione tradizionale.

Il motivo della cancellazione dal palinsesto, però, non è ancora chiaro. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, infatti, gli stessi conduttori non sanno esattamente quale sia la ragione: “Siamo affranti non ci aspettavamo una notizia del genere, per noi quella casa è uno spazio di libertà e gioco” sono le parole di Cenni riportate dal quotidiano.

“Non sappiamo bene cosa stia succedendo […] non è facile capire le ragioni, abbiamo saputo solo che per quest’anno è così. Poi tutto è modificabile” ha poi detto Bollani.

Da Eros Ramazzotti a Luca Barbarossa, il sostegno alla coppia

Sotto il post pubblicato da Bollani e Cenni sono comparsi in poche ore centinaia di commenti. Tra questi anche quelli di colleghi e amici che hanno voluto esprimere vicinanza ai due artisti.

Tra i primi a intervenire c’è stato Eros Ramazzotti: “Io sono con voi”. Un sostegno immediato, che testimonia la stima nei confronti di un progetto considerato da molti una delle proposte più originali degli ultimi anni.

Più articolato il commento di Luca Barbarossa, che ha scritto: “Grandissimo dispiacere per tutto quello che riuscite sempre ad esprimere. Spero che si trovi presto una soluzione per rivedervi in onda quanto prima, non solo in replica. Baci e ancora tanta musica”.

Anche Patrizia Pellegrino ha voluto lasciare un pensiero affettuoso: “Siete sempre stati straordinari, vi seguirò comunque”.

Non sorprende quindi che l’annuncio di Bollani e Cenni abbia suscitato così tante reazioni. Per molti spettatori, infatti, la chiusura del programma rappresenta la perdita di uno dei pochi spazi televisivi in cui la musica era ancora protagonista, senza filtri e senza fretta.