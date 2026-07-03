Via dei Matti n°0 torna nel 2027, la gioia di Cenni e Bollani: “Notizia meravigliosa”

La Rai riporta Via dei Matti n°0 in palinsesto regalando una nuova stagione ai fan e ai conduttori Stefano Bollani e Valentina Cenni

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IPA Bollani e Cenni, la gioia per il ritorno di "Via dei Matti n°0"

La presentazione dei nuovi palinsesti Rai ha regalato conferme molto attese, qualche novità e anche una sorpresa che in pochi si aspettavano. Tra i programmi annunciati per la prossima stagione, infatti, è ricomparso anche Via dei Matti n°0, la trasmissione musicale condotta da Stefano Bollani e Valentina Cenni che, solo pochi giorni fa, sembrava destinata a chiudere definitivamente.

Una decisione che aveva deluso il pubblico e gli stessi conduttori, che avevano salutato gli spettatori con un video carico di emozione. Ora, invece, arriva il colpo di scena: il programma tornerà su Rai 3 a febbraio 2027.

“Via dei Matti n°0” torna nel 2027: la gioia di Cenni e Bollani

La conferenza stampa dedicata ai palinsesti Rai ha confermato molti dei titoli più attesi della prossima stagione, ma ha riservato anche una piccola grande sorpresa. Dopo l’annuncio della chiusura, infatti, Via dei Matti n°0 è stato reinserito nella programmazione di Rai 3 e tornerà ufficialmente con una nuova stagione.

Una notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tanti spettatori che, nei giorni scorsi, avevano espresso tutta la loro delusione per la cancellazione del programma, considerato uno degli appuntamenti culturali e musicali più apprezzati della rete.

Nei giorni successivi all’annuncio dello stop, infatti, in tantissimi avevano espresso il proprio dispiacere sui social sottolineando l’originalità del format e il modo in cui riusciva a raccontare la musica attraverso incontri, racconti e performance.

A festeggiare la ritrovata collocazione sono stati anche Stefano Bollani e Valentina Cenni, che subito dopo l’ufficializzazione sono tornati sui social con un video che li ha immortalati decisamente più sorridenti.

“Stamattina ci siamo svegliati con una notizia meravigliosa perché Via dei Matti n°0 riprenderà il suo viaggio”, raccontano. “Torneremo in tv a febbraio 2027, non vediamo l’ora“.

I due conduttori hanno poi voluto rivolgere un messaggio al pubblico che in questi giorni ha sostenuto il programma: “Vogliamo ringraziarvi perché ci siete stati vicino con tanta generosità, è stato fondamentale”.

Perché la Rai ha deciso di riportare in tv “Via dei Matti n°0”

A spiegare cosa c’è dietro questa decisione è stato il direttore di Rai Cultura, Fabrizio Zappi, che ha chiarito come, insieme alla produzione, fosse da tempo in corso una riflessione sul futuro del programma.

“Da tempo cercavamo, insieme alla produzione, la strada migliore per dare al programma lo spazio che merita, lavorando a diverse ipotesi, tra cui un nuovo programma di prima serata”, ha dichiarato.

Alla fine, però, la scelta è stata quella di riportare il programma lì dove è sempre stato, nel posto che negli anni ha conquistato il pubblico. “Si è preferito riportare Via dei Matti n°0 alla sua collocazione abituale, fedele a sé stesso e nello spirito che il pubblico ha amato”, ha concluso Zappi.

Per Bollani, Cenni e per i tanti spettatori che avevano sperato in un ripensamento, si tratta quindi di un lieto fine inaspettato. Dopo l’annuncio della chiusura e le numerose manifestazioni di affetto ricevute, il programma è pronto a riprendere il suo viaggio, tornando su Rai 3 nel febbraio del 2027 con nuove storie e musica.