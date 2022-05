Come scacciare i pensieri negativi e vivere più serenamente

Laurea in Filosofia e Master in Giornalismo Internazionale LUISS. Trainer certificata CONI e FIF (Mat base e avanzato). Studia Anatomy in Motion (Gary Ward) e Qi gong.

Come riconoscere i pensieri negativi

Per poter eliminare o modificare qualcosa prima di tutto dobbiamo volerlo conoscere e riconoscere. Come possiamo riconoscere i pensieri negativi? Si tratta di quelle forme-pensiero che finiscono per incastrarci, tirarci verso il basso, svalutarci, appesantirci. Il pensiero negativo non per forza si deve rivelare un nemico. Il pensiero negativo ci sta indicando tre fattori fondamentali del nostro reale:

Il nostro livello energetico Le nostre paure Le nostre credenze

Il vero obiettivo sta sempre nel valutare noi stessi/e e mantenere il focus sul nostro cambiamento interno al fine di sentirci fiduciosi/e, benevoli. Per esempio la mancanza ci vincola e corrisponde a un pensiero negativo. Facciamo un esempio: “Sono felice, se…” oppure “Sono felice quando…” questa condizione ci porta a una sospensione poco produttiva e va a minare la fiducia nei nostri talenti e in quel che crediamo sia possibile. Ci mette in uno stato negativo in quanto ci ancora alle aspettative e a quel che accade a livello esterno. I pensieri negativi di solito arrivano quando il nostro livello energetico non è elevato e vanno a svegliare le paure e le credenze limitanti che ci impediscono di essere nel nostro potere. I pensieri negativi ci fanno cercare le conferme, ci vincolano a condizioni temporanee, non ci fanno andare avanti nella creazione di quel che vogliamo ottenere e manifestare.

Ovviamente possono accadere eventi esterni che ci possono far sprofondare verso il basso e verso pensieri controproducenti, ma le risposte e le circostanze del reale non possono andare a intaccare la nostra autostima, i nostri talenti e i nostri desideri. Avvengono cose ed entriamo in crisi o reagiamo sempre allo stesso modo o ci diciamo frasi come: “Ecco, di nuovo, lo sapevo!”. Quindi ci tagliamo le gambe da soli e ci togliamo il potere di creare la nostra dimensione reale diamo invece potere agli altri o alle cose che succedono intorno. Invece, la forza potrebbe stare nel concentrarsi verso una costruzione che porta ad azioni luminose e non scontate.

Scoprire come vivere serenamente

Per scacciare i pensieri negativi si dovrebbe prima di tutto desiderarlo fortemente. Questo permette di avere accesso a una vita serena e davvero ricca. Vediamo insieme alcuni suggerimenti su come vivere serenamente ed evitare di andare verso pensieri negativi e cupi.

Non coprirsi di miseria e ricordi

A volte tendiamo a vivere il passato come qualcosa di pesante che ci sfonda e attraversa e ci impedisce di cambiare e andare verso la migliore versione di noi stessi/e. La miseria sta nel lamentarsi di continuo e rendersi miseri/e da soli/e. I ricordi devono essere ponti positivi, collegamenti utili e benefici che ci spingono verso la migliore versione presente e futura.

Vivere nel presente

Valutate ogni giorno come positivo e vero, vivo, possibile. Sentite bene come volete mettere a fuoco quello che per voi ha un valore, quali sono i rischi, quali i benefici. Vivere nel presente vi permette di assaporare il momento e avere un gusto per lo stare in vita e fare esperienza felice di ogni risveglio e di ogni buonanotte.

Meditare

Fare meditazione vi permette di collegarvi con la respirazione e con il tempo interiore. Meditando state veramente nelle radici della vostra essenza e sperimentate il flusso dei pensieri. Potete scegliere una tecnica o una tradizione precisa oppure orientarvi verso qualche testo che vi accattiva.

Restare in silenzio

Il silenzio permette di dare spazio alla vera voce interiore. Il tempo e il silenzio vi mettono in stretto contatto con la vostra essenza. A volte passiamo la giornata riempiti di parole di altri o di pensieri nostri non troppo positivi. Fare silenzio vi permette di ascoltarvi a fondo e vi consente di indagare nel profondo intenzioni e progetti.

Nutrirsi bene

Sembra poco ma invece nutrirsi bene rappresenta la scelta migliore che potete fare per restare nel corretto bilanciamento con le vostre energie interne. Una corretta alimentazione spinge anche il cervello a funzionare nel modo migliore e crea un corretto bilanciamento tra fase attiva e fase di riposo.

Frequentare persone creative

Cosa intendiamo per persone creative? Quelle che non fanno sempre le stesse cose, quelle che leggono, si informano, hanno un mondo interno, viaggiano (con aerei o con la fantasia), si incuriosiscono, si prendono cura degli altri, si reinventano, si sfidano, si appassionano. Frequentare persone di questo tipo vi mostra dimensioni altre e possibili. Alla larga da chiunque non fa nessuno sforzo per amarsi.

Dormire bene

Se vi fate mancare il riposo, aprite la strada alla stanchezza e al pessimismo. Cercate di mantenere un buon ritmo tra sonno e veglia e fate dei piccoli riti prima di coricarvi. Fate dei bei respiri, evitate di guardare troppo i social media o la televisione, cercate di svuotare la mente e pronunciate la gratitudine che avete per quel che avete vissuto durante il giorno. Amatevi, soprattutto prima di dormire, amatevi tanto. Sentite i respiri, curate la pelle, sorridete soddisfatti/e alla vita e alla ricchezza che accoglie.