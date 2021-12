Look scintillante per le feste: idee di outfit e di shopping!

Sta per cominciare quel momento dell’anno in cui ci assale il panico da evento: cosa ci metteremo per le feste? Anche se viviamo in un momento storico in cui grandi eventi e cene super affollate sono poco consigliate, questo non ci vieta di prenderci cura di noi stesse scegliendo un outfit raffinato ed elegante anche se trascorreremo le festività in casa, magari solo con la nostra dolce metà o con una famiglia ristretta e non allargata. Ecco quindi qualche idea per voi per un Natale scintillante anche nel look!

Cosa indossare per le feste: un abito nero diverso dal solito

L’abitino nero è perfetto praticamente per qualunque occasione, comprese le feste di Natale e Capodanno (ed esclusi i matrimoni, vi raccomando!). In questi giorni di luce e magia, sceglietene uno che sia arricchito da dettagli luminosi, come qualche paillette o strass discreto. Se le gambe sono il vostro punto di forza e volete sdrammatizzare il look, potete optare per anfibi o kombat bots, in particolare se siete under anta e volete rendere l’insieme più fresco e grintoso.

Cosa indossare per le feste: velluto a go-go

Il velluto è uno dei tessuti più classici per festività come il Natale: caldo e confortevole, con il suo aspetto lucido e scintillante è davvero perfetto. Come fare per rendere perfetto e non stucchevole l’abitino in velluto? Accompagnandolo ad un dettaglio insolito, come un doppio filo di perle XXL.

Cosa indossare per le feste: un tocco di glitter

Le paillettes sono amiche delle feste! Un pantalone in paillettes ad esempio è perfetto, anche in versione colorata. Provate a decontestualizzarlo con una camicia bianca , magari con un colletto XXL e accessori coordinati ma diversi dal solito. Ad esempio, un paio di décolleté gioiello in raso e una piccola pochette intrecciata, come nella foto qui sotto.

Cosa indossare per le feste: comfy chic

E per chi vuole sentirsi super comoda? Beh, c’è sempre la tuta! L’importante è che sia super glamour, quindi magari in velluto, da rendere speciale con un tocco luminoso, ad esempio una collana o un cerchietto di strass. Comfy chic nel vero senso della parola!

Cosa indossare per le feste: consigli di shopping

Ci sono alcuni capi che possono aggiungere il tocco in più nel nostro outfit per le feste e che possono essere anche riutilizzati in altre situazioni, sdrammatizzandoli e spezzandoli con pezzi in denim o super basic. Un esempio è il blazer in velluto, illuminato magari da un tocco di luce all’interno del tessuto, come quello di Alessandro Enriquez.

La camicia in raso è un capo che, secondo me, funziona tutto l’anno. Potete portarla con il denim per aggiungere un tocco stiloso al vostro look, oppure potete portarla con un paio di pantaloni palazzo in contesti più formali. Per le feste sarà perfetta abbinata con il velluto, ma anche con un pezzo in maglieria tricot. Semplice e chic.

I pantaloni in velluto sono un po’ come la camicia in raso. Sdrammatizati con un paio di sneakers potete portarli anche in ufficio in un qualunque giorno d’inverno, mentre per le feste potete abbinarli con un paio di décolleté senza calze.

Le décolleté glitter sono perfette per le feste, ma non solo: sotto ad un paio di jeans vanno benissimo per un aperitivo serale, mentre per un look più natalizio potete indossarle con velluto o raso per dare un ulteriore tocco di luce al look.