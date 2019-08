Meghan Markle, la Regina le impone Sophie del Wessex per guidarla nella gestione di Archie

editato in: da

Negli ultimi mesi, diversi sono stati gli errori commessi da Meghan Markle e dal Principe Harry che hanno creato non poche polemiche.

Recentemente, la regina è intervenuta proprio per evitare ulteriori passi falsi, in occasione dell’imminente compleanno della duchessa di Sussex.

E lo ha fatto di nuovo, questa volta però per prevenire qualsiasi eventuale sbaglio da parte di Harry e sua moglie nella crescita del piccolo Archie. La regina, secondo alcune fonti reali, avrebbe incaricato Sophie del Wessex per aiutare segretamente Meghan nell’educazione del Royal Baby.

Sophie, moglie del Principe Edoardo, conte di Wessex, è una donna molto discreta e riservata che vive con suo marito, lontano dai riflettori. Madre di due figli, James Viscount Severn e Lady Louise Windsor, la duchessa risiede con la sua famiglia al Frogmore Cottage nei pressi del Castello di Windsor.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate da fonti reali, la decisione della regina è stata presa a seguito della relazione complicata di Harry con i paparazzi, nota ormai a tutti, visti i recenti passi falsi del duca di Sussex.

Educare Archie, lontano dai riflettori, potrebbe essere un’ottima idea per mantenere discrezione sulla vita del Royal baby. Infondo, è quello che papà Harry e mamma Meghan vorrebbero per il proprio piccolo: uno stile di vita tranquillo e sereno.

Sophie dunque, potrebbe diventare un mentore per Meghan, non solo nella gestione di Archie ma anche per quei rapporti così complicati che la Markle ha con la stampa.

Cosa ne pensa però la duchessa di Sussex di questa inaspettata decisione della regina? A quanto pare Meghan potrebbe essere favorevole a questa scelta.

Secondo alcuni media inglesi infatti, le due duchesse andrebbero particolarmente d’accordo, a dimostrarlo anche l’incontro avvenuto in occasione del Royal Ascot lo scorso anno.

Entrambe le donne infatti, provengono da carriere di successo, che hanno lasciato poi per sposare un principe e di conseguenza adeguarsi alle regole della vita a palazzo.

Non stupirebbe dunque vedere Meghan e Sophie, più complici che mai nel crescere insieme Archie. Anche la regina ne sarebbe sicuramente entusiasta, questa potrebbe essere la volta buona per dimenticare gli errori commessi fino ad ora dalla duchessa.