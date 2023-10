Fonte: Getty Images - IPA/Alamy Bill Gates compra Villa San Giorgio, il Castello di Portofino

Bill Gates ha comprato Villa San Giorgio, nota come “il Castello di Portofino” per la cifra di 60 milioni di euro e la vuole trasformare in un hotel di lusso. D’altro canto, ne ha tutte le caratteristiche.

Bill Gates compra il Castello di Portofino

Dunque anche Bill Gates cede al fascino dell’Italia. L’elenco di vip e celeb straniere che si sono lasciati tentare dal Bel Paese è lunghissima. Basta fare un nome su tutti, quello di George Clooney recentemente coinvolto in un gossip, poi dimostratosi infondato, sulla vendita della sua villa a Laglio. Ma il fondatore di Microsoft pare abbia investito i suoi 60 milioni di euro per Villa San Giorgio non per trascorrere le sue estati un quel di Portofino godendosi la sua spiaggetta privata. Si tratta infatti solo di questioni di affari.

A chi apparteneva Villa San Giorgio

Bill Gates ha acquistato l’immobile, che ha una superficie pari a 1200 mq, per trasformarlo in un hotel di lusso che andrebbe a far parte della catena “Four Seasons” acquisita nel 2021 per 2,2 miliardi di dollari dal Principe saudita Alwaleed bin Talal.

Bill Gates è dunque il nuovo proprietario del “Castello di Portofino”. In effetti, l’ex proprietario, un assicuratore genovese, aveva manifestato qualche tempo fa la sua intenzione di vendere. Prima ancora, Villa San Giorgio apparteneva alla Baronessa Jeannie Watt Mumm, vedova del Barone Mumm, oggi ricordata a Portofino come “la signora del Castello di San Giorgio”.

Fonte: IPA/Alamy

Villa San Giorgio: interni e vista mozzafiato

Villa San Giorgio ha una superficie di 1200 mq ed è composta da 12 appartamenti con ascensori privati e una spiaggetta sottostante. Naturalmente la vista lascia senza fiato sul porto e sul mare di Portofino. Il castello fu costruito nel XII secolo ma ha subito diverse trasformazioni e ampliamenti, soprattutto tra il XIV e il XVI secolo.

L’edificio a pianta quadrata è composto da un corpo centrale e due torri laterali. Il corpo centrale è su due piani, quello inferiore ospita le sale di rappresentanza, quello superiore gli appartamenti privati. La Villa è circondata da un rigoglioso parco con alberi e piante mediterranee e ha anche un giardino d’inverno e una terrazza con vista sul mare. Nella proprietà si è scoperta anche una meravigliosa grotta che prende la luce da sotto il mare.

Fonte: IPA/Alamy

I vicini vip di Bill Gates

Naturalmente Bill Gates non è la prima celebrità a prendere casa a Portofino. Oltre alla villa di Pier Silvio Berlusconi, ci sono state le recenti acquisizioni di Dolce e Gabbana, Jacquemuse e Louis Vuitton, mentre il magnate Bernard Arnault ha comprato l’hotel Splendido, lo Splendido Mare, i bagni Fiore e la Langosteria di Paraggi.