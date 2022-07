Frasi per biglietto matrimonio: classiche, originali e aforismi di poeti

Fonte: iStock Photos

Le frasi per biglietto matrimonio sono emozionanti, uniche e originali, il modo perfetto per augurare una vita felice insieme agli sposi. Le nozze sono un momento magico per tutti e vanno celebrate nel modo giusto. Un biglietto può essere perfetto per esprimere la propria vicinanza e la voglia di condividere la gioia degli sposi. Si può donare insieme al regalo oppure inviare dopo aver ricevuto le partecipazioni di matrimonio. In cerca di ispirazione? DiLei ha raccolto gli aforismi, le citazioni e le frasi per biglietti romantici e coinvolgenti da scrivere subito.

Biglietti auguri matrimonio originali

In cerca di biglietti d’auguri per il matrimonio originali? Ci sono tantissime frasi che si possono scrivere per accompagnare un regalo o un pensiero speciale in occasione delle nozze di una coppia di amici o di parenti. Bigliettini divertenti e ironici con frasi famose, aforismi o proverbi della saggezza popolare che parlano di matrimonio.

Finalmente potrò venire a vedere le partite da voi! Auguri di tanta felicità!

Caro mio, oggi è un “Sì, lo voglio”! Da domani un “Sì, cara” per il resto della vita! Felice vita coniugale!

Non sapevo avessi commesso un crimine per finire in galera! Oh, scusa, ti sei semplicemente sposato. Felice matrimonio.

Eravate “programmati” da sempre per stare insieme, ora premete “invio” e iniziate il vostro stupendo futuro.

Il matrimonio: una relazione in cui uno dei due ha sempre ragione. L’altro è il marito.

Libertà perduta… ma ergastolo felice! Tantissimi auguri.

Si dice che l’amore è cieco, ma non temete: tra non molto vi tornerà la vista! Auguri!

Il nostro augurio è molto semplice, ovvero…. che sia “buona la prima”!

Hai voluto la bicicletta? Ora devi solo pedalare! Perché ricorda: il matrimonio è come una salita sotto il sole cocente: lunga e faticosa, ma alla fine soddisfacente! Tanti auguri per questa giornata speciale… e ricordati di avere sempre le gomme gonfie.

Marriage is a “workshop”: he works; she shops!

Il segreto di un matrimonio felice… è ancora un segreto per tutti! Auguri!

Frasi matrimonio poeti: aforismi romantici per riflettere

Le frasi sul matrimonio di poeti sono l’ideale per chi vuole scrivere un biglietto d’auguri classico, aggiungendo però un pizzico di romanticismo e di particolarità. Negli anni sono tantissimi i poeti, scrittori e pensatori che hanno parlato d’amore e della volontà di due persone di legarsi per tutta la vita grazie alle nozze.

Il matrimonio è, e resterà sempre, il viaggio di scoperta più importante che l’uomo possa compiere. (Søren Kierkegaard)

Che il vostro matrimonio sia luminoso e felice come una favola, vero come la vita vissuta ed eterno come una leggenda. (Fabrizio Caramagna)

Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili. (Tarun Tejpal)

Amatevi l’un l’altro, ma non fatene una prigione d’amore. Piuttosto vi sia un moto di amore tra le rive delle vostre anime. Riempitevi a vicenda le coppe, ma non bevete da una coppa sola. Datevi cibo a vicenda, ma non mangiate dello stesso pane. Cantate e danzate insieme e siate giocondi, ma ognuno di voi sia solo. Come sole sono le corde del liuto, benché vibrino di una musica uguale. Donatevi il cuore, ma l’uno non sia di rifugio all’altro, poiché solo la mano della Vita può contenere i vostri cuori. E siate uniti, ma non troppo vicini. Le colonne del tempio si ergono distanti. E la quercia e il cipresso non crescono l’una all’ombra dell’altro. (Khalil Gibran)

Fai bei sogni. Anzi, fateli insieme. Insieme valgono di più. (Massimo Gramellini)

Tenendoci per mano percorreremo il sentiero della vita camminando su quello dell’amore. (Massimiliano Diana)

Innamorarsi è raro, ma non difficile. La vera impresa è conservare quel sogno d’amore anche dopo la sua trasformazione in realtà. Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola. (Massimo Gramellini)

Sei la mia schiavitù sei la mia libertà sei la mia carne che brucia come la nuda carne delle notti d’estate sei la mia patria tu, coi riflessi verdi dei tuoi occhi tu, alta e vittoriosa sei la mia nostalgia di saperti inaccessibile nel momento stesso in cui ti afferro. (Nazim Hikmet)

Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte Il primo per vederti tutto il viso Il secondo per vederti gli occhi L’ultimo per vedere la tua bocca E tutto il buio per ricordarmi queste cose Mentre ti stringo fra le braccia. (Jacques Prevert)

Certo, me ne sarei andato già lontano, lontano fin dove s’apre il mondo, se non mi sovrastassero stelle prepotenti che hanno legato il mio destino al tuo, così che solo in te mi riconosco. Poesia, ambizione, speranza e desiderio, tutto urge verso te e il tuo essere, la mia vita solo alla tua si regge. (Goethe)

Mi fermerò, senza dubbio stupito, se mai ci ritroveremo in una vita futura, nel cammino e alla luce d’un altro mondo lontano. Capirò che i tuoi occhi, simili alle stelle dell’alba, sono appartenuti a questo cielo notturno e dimenticato d’una vita passata. Sì, comprenderò che la magia del tuo viso, è pronta ancora al balenare appassionato del mio sguardo, in un incontro immemorabile e che al mio amore tu devi un mistero di cui non conosci più l’origine. (Rabindranath Tagore)

C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, e rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età; quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. Da lì fuggir non potrò poichè la fantasia d’incanto risente il nostro calore e non permetterò mai ch’io possa rinunciare a chi d’amor mi sa far volare. (Alda Merini)

Ama il sogno e disprezza ogni amore da poco, ama il vento e che ciò ti avverta che solo i sogni possono esistere poiché è in sogno che vengo da te. (Ezra Pound)

Così per me tu reggi la vita e la morte racchiuse nella luce dei tuoi occhi, e sai darmi con il tuo sguardo morte e vita, e io sono felice, anche se la mia sorte vuole che la mia vita dipenda da te; se mi dai la morte, presa da te la morte mi sarà gradita. (Luis Vaz De Camoes)

Tu sei la nuvola della sera che vaga nel cielo dei miei sogni. Io ti dipingo e ti modello con i miei desideri d’amore. Tu sei mia, solo mia, l’abitatrice dei miei sogni infiniti! I tuoi piedi sono rosso-rosati per la vampa del mio desiderio, spigolatrice dei miei canti al tramonto! Le tue labbra sono dolci-amare del sapore del mio vino di dolore. Tu sei mia, solo mia, abitatrice dei miei sogni solitari! Ho oscurato i tuoi occhi con l’ombra della mia passione, frequentatrice della profondità del mio sguardo! T’ho presa e ti stringo, amore mio, nella rete della mia musica. Tu sei mia, solo mia, abitatrice dei miei sogni immortali! (Rabindranath Tagore)

Il mio cuore, uccello del deserto, ha trovato il suo cielo nei tuoi occhi. Essi sono la culla del mattino, essi sono il regno delle stelle. Lascia che io spazi in quel cielo, nella sua solitaria immensità. Lascia che io squarci le sue nuvole e stenda le ali al suo sole. (Rabindranath Tagore)

Eros ha scosso la mia mente come vento che giù dal monte batte sulle querce. Sei giunta, ti bramavo, hai dato ristoro alla mia anima bruciante di desiderio. Saffo

Oh, sospirami qualche parola di fuoco! E sorridimi come se dovessero bruciarmi! Stringiti a me come si stringe un’amante … Baciami, e nel tuo cuore seppelliscimi! Oh, amami davvero. (John Keats)

Costei per certo è la più bella cosa che 'n tutto 'l mondo mai vedesse il sole; lieta vaga gentil dolce vezosa, piena di rose, piena di viole, cortese saggia onesta e graziosa, benigna in vista in atto et in parole. Così spegne costei tutte le belle, come l' lume del sole tutte le stelle. (Angelo Poliziano)

Fai ch’io per te sia l’estate quando saran fuggiti i giorni estivi! La tua musica quando il fanello tacerà e il pettirosso! A fiorire per te saprò sfuggire alla tomba riesaminando il mio splendore! E tu coglimi, anemone, tuo fiore per l’eterno! (Emily Dickinson)

Frasi matrimonio amica: le più commoventi e belle per la sposa

La migliore amica che si sposa è sempre un evento eccezionale. Un momento da vivere in modo intenso e da celebrare. Dopo tante serate insieme, vacanze, risate, ma anche giornate no e difficili, le nozze sono un traguardo fondamentale che coinvolge non solo la sposa, ma anche la sua BFF. Il biglietto d’auguri dunque dovrà essere ancora più bello, coinvolgente ed emozionante, per raccontare la forza di un legame d’amicizia e la felicità per un nuovo capitolo nella vita della propria amica del cuore. Sono tantissime dunque le frasi che si possono scrivere il giorno delle nozze.

Vedere la gioia nei tuoi occhi mi fa sentire bene. Il tuo bellissimo giorno sarà anche un po’ il mio!

Condivideremo anche i preparativi per le nozze, come abbiamo sempre fatto: le mie e le tue cose sono sempre state le nostre, da quando ci conosciamo. Ti voglio bene amica mia!

Sono felice perché finalmente sei riuscita a realizzare uno dei tuoi sogni più grandi.

Grazie per esserci sempre stata. Io farò, comunque, sempre parte della tua vita, anche nei ritagli di tempo, perché il nostro legame non potrà essere spezzato. E quante cose ancora avremo da raccontarci!

La vita è ricca di sorprese (e meno male!): da bambine dicevamo che avremmo sempre vissuto i momenti più belli insieme. Questa volta non saremo insieme fisicamente, ma nel cuore. Ci sarò sempre, amica mia!

In maturità è normale che le nostre vite vivano percorsi in parallelo. Ma le nostre strade, al bisogno, sapranno trovare punti di contatto.

Quanti sorrisi e risate ci siamo fatte insieme. Oggi il nostro sorriso è all’unisono per festeggiare un giorno importante per te, ma anche per me che ti accompagno da sempre con la mia amicizia.

Anche nei momenti più bui. Chiamami ogni volta che hai bisogno di sfogarti, di arrabbiarti, di esprimere preoccupazioni o frustrazioni. È normale, i momenti negativi travolgono anche me. Ma io so che anche se vivi fisicamente lontano da me, ci sarai sempre.

Possa l’amore che ha unito voi due cementare il vostro amore per sempre. Possiate invecchiare insieme e godervi la lunga e felice compagnia gli uni degli altri, la tua migliore amica sarà sempre al vostro fianco.

Il matrimonio non è solo un legame solido. È un’avventura che dura fino alla fine dei tempi. Ti auguro tutto il meglio per questo giorno splendido, cara amica speciale!

Vorrei che la tua vita post-matrimoniale fosse piena di sorrisi e risate e della presenza della tua migliore amica. Felice matrimonio amica speciale!

In alternativa si possono aggiungere agli auguri di matrimonio delle frasi bellissime sull’amicizia fra donne, ispirate da poeti, intellettuali e scrittori famosi.

Una vera amica è colei che ti prende per la mano e ti tocca il cuore. (Gabriel Garcia Márquez)

La tua migliore amica può dirti cose che tu non vuoi dire nemmeno a te stessa. (Frances Ward Weller)

L’ideale dell’amicizia è di sentirsi una e rimanere due. (Sof’ja Petrovna Sojmonova)

La migliore amica è quella che conosce la canzone del tuo cuore; e che te la canta quando tu ne scordi le parole. (Amy Tan)

Frasi per matrimonio amici: le più originali

Quando a sposarsi sono due amici le nozze vengono vissute in modo diverso, con tante emozioni che vanno dalla commozione alla felicità. Le frasi per il matrimonio di amici dunque dovranno essere originali ed emozionanti, capaci di strappare un sorriso e una lacrima agli sposi. Basteranno un biglietto o uno striscione per sorprendere gli innamorati e rendere ancora più bella la cerimonia.

Il matrimonio è come una reazione chimica in cui due elementi interagiscono tra loro e vengono creati composti totalmente diversi. Non vedo l’ora di vedere quali composti vi aspettano nella vostra lunga vita insieme. Congratulazioni a due delle persone più meravigliose che conosco!

I miei più sinceri auguri a voi, miei cari amici, splendidi sposi nel giorno del vostro matrimonio. Vi auguro non solo un grande giorno, ma che anche una intera vita a seguire piena di gioia senza fine, felicità e tanto amore.

Che la gioia di oggi vi leghi l’uno all’altra per tutta la vita.

Che il sorriso e la gioia di questo giorno vi accompagnino per tutta la vita. Felice matrimonio amici.

Che la vostra vita insieme sia sempre colma di questi ingredienti: fedeltà, fiducia, umorismo, passione, romanticismo, comprensione ed amore senza tempo. Tanti auguri amici.

Oggi che è il vostro matrimonio sta piovendo a dirotto ma, come si dice, sposi bagnati, sposi fortunati.

I nostri migliori auguri ad una coppia stupenda nel ricordo del vostro giorno più bello.

Festeggiamo con voi il vostro anniversario di nozze, con l’augurio che la felicità che state vivendo non abbia mai fine!

Anche in questo caso gli autori possono fornire uno spunto originale per fare gli auguri di matrimonio agli amici più cari nel giorno del loro “sì”.