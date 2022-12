Dieta, le migliori della settimana dal 5 all’11 dicembre

Le giornate si accorciano e le temperature scendono sempre di più: l’inverno è ormai alle porte ed è importante prepararci ad affrontarlo anche a tavola. Se i nostri pensieri volano già al cenone di Natale e alle feste da trascorrere in lieta compagnia, lasciandoci andare a qualche sgarro, abbiamo ancora un po’ di tempo per preoccuparci di un’alimentazione sana ed equilibrata, che ci aiuti a prevenire e combattere i malesseri di stagione.

I cibi per rafforzare il sistema immunitario

Le nostre difese immunitarie sono ciò che ci protegge dall’assalto quotidiano di virus e batteri, permettendoci di non cadere ammalati ogni volta che incrociamo qualche patogeno lungo il percorso. È dunque importante prenderci cura di quel delicato e complesso meccanismo che è il nostro sistema immunitario: la dieta, assieme ad un sano stile di vita, è uno dei fattori principali su cui possiamo agire. Fare il pieno di vitamine e sali minerali è il primo passo per rimanere in salute e aiutare il nostro organismo a contrastare le malattie.

Quali sono gli alimenti utili per rafforzare il sistema immunitario? Sebbene sia fondamentale guardare alla dieta nel suo insieme e non ai suoi singoli elementi, ci sono alcuni cibi che possono darci una mano nella quotidiana lotta contro virus e batteri. Sulla nostra tavola non dovrebbero mai mancare quelli ricchi di omega-3, come la frutta secca e il pesce azzurro: questi preziosi nutrienti potenziano l’azione dei macrofagi contro i patogeni. Inoltre si rivelano molto utili le vitamine C ed E: le troviamo rispettivamente in frutta (agrumi e kiwi in primis) e verdura, e negli oli vegetali come l’olio extravergine d’oliva.

La dieta contro la carenza di ferro

L’anemia da carenza di ferro è una condizione che affligge molte persone, soprattutto tra coloro che non hanno accesso ad un’alimentazione sana e variegata. Si manifesta con sintomi aspecifici come stanchezza, mal di testa, irritabilità, colorito pallido e fragilità di unghie e capelli, quindi non è sempre facile diagnosticarla. La dieta rimane il primo e più importante rimedio per alzare i livelli di ferro presenti nell’organismo, contrastando la quotidiana (e del tutto naturale) perdita di questo prezioso minerale.

Ci sono, in particolare, alcuni alimenti particolarmente utili per contrastare la carenza di ferro. Ne abbiamo parlato con la dott.ssa Elisabetta Bernardi, specialista in Scienza dell’Alimentazione, biologa e nutrizionista. In caso di dieta onnivora, è bene consumare carne rossa almeno una-due volte alla settimana: quella di bovino è la più ricca in ferro, seguita subito dopo da quella di suino. Inoltre, questo minerale è presente in molti altri alimenti come le frattaglie, il pesce, le cozze, il latte e le uova, ma anche in cibi vegetali come la frutta secca, i cereali e le verdure a foglia verde.

Acne, quando gli zuccheri fanno male

Sappiamo che un eccesso di zuccheri non è salutare per l’organismo: problemi quali sovrappeso, diabete e malattie cardiovascolari sono correlati ad una dieta squilibrata e ricca di alimenti ad alto indice glicemico. Ma anche la nostra pelle ne risente, sviluppando inestetismi quali acne, borse sotto gli occhi e rughe. Gli inglesi la chiamano sugar face, ovvero faccia di zucchero, ed è causa di un invecchiamento precoce della pelle. Come possiamo evitarlo?

La prof.ssa Pucci Romano, dermatologa e presidente Skineco e autrice dei libri Beauty food. La dieta della bellezza (Sperling & Kupfer) e Un’amica per la pelle (Giunti), ci ha regalato alcuni preziosi consigli. Una dieta sana ed equilibrata dovrebbe avere alla base frutta e verdura crude, cereali integrali e spezie in abbondanza, come la cannella, la curcuma, l’origano e lo zenzero. Sono invece da evitare i cibi troppo raffinati, i dolci preconfezionati, le fritture e le bevande zuccherate. In generale, dovremmo imparare a distinguere gli alimenti a basso indice glicemico e preferirli a quelli ad alto indice glicemico.