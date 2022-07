Back in shape: lezione 7

In questo settimo allenamento del corso da 8 lezioni per tornare in forma, ci dedichiamo ad un allenamento della categoria HIIT (High Intensity Interval Training ovvero allenamento intervallato ad alta intensità) basato su di uno specifico protocollo chiamato Tabata, che ha come fattore chiave il massimo consumo di ossigeno.

Indice Attrezzi

Esercizi

Attrezzi

Tappetino

Due manubri da 2 o 3 kg

Esercizi

3x(20 jumping jacks con variazioni + 10” recupero)

1’ recupero

3x(20” jump squats + 10” recupero)

1’ recupero

2x(20” plank porto alternate le braccia dietro la schiena + 10” recupero)

1’ recupero

3x(20” mountain climber sui gomiti ginocchia chiusura esterna + 10” recupero)

1’ recupero

3x(20”alzate laterali + movimento bicipiti con manubri da 2kg + 10” recupero)

1’ recupero

3x(20” crunch ginocchia sollevate + 10” recupero)

1’ recupero

Stretching finale addottori e gambe

di Luana Negrini, Preparatore fisico