Back in shape: lezione 8

In questo ultimo allenamento del corso da 8 lezioni per tornare in forma, ci dedichiamo ad un allenamento a circuito (Circuit Training) composto da diverse “stazioni”, ognuna delle quali prevede un esercizio specifico.

Esercizi

Attrezzi

Tappetino

Due manubri da 2 o 3 kg

Esercizi

2’ andature varie sul posto+10 circonduzioni avanti/dietro

1’ recupero

Circuito

(10+10) affondi laterali

20 bicipiti alternati con manubri da 2/3 kg

30” plank

15+15 glutei in quadrupedia con estensione laterale gamba tesa

6 push up

20 addominali obliqui (AB bike)

L’intero circuito va ripetuto 3 volte, con 2 minuti di recupero tra una serie e l’altra, e concludendo la sessione di allenamento con esercizi di stretching e allungamento.

di Luana Negrini, Preparatore fisico