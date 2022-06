Back in shape: lezione 2

In questo secondo allenamento del corso da 8 lezioni per tornare in forma, ci dedichiamo ad un tipo di allenamento chiamato HIIT (High Intensity Interval Training), che prevede momenti di recupero attivo alternati a serie di esercizi ad alta intensità.

Indice Attrezzi

Esercizi

Attrezzi

Tappetino

Due manubri da 2 o 3 kg

3×30” Skipping (simulando il salto della corda) + 30” recupero

1’ recupero

3×15 goblet squat (con peso) + 30” recupero

1’ recupero

3×12 alzate laterali e frontali con pesi da 2/3kg + 30” recupero

1’ recupero

3×20” jump squat apro e chiudo + 30” recupero

1’ recupero

2×20” plank sulle ginocchia, sali e scendi sui gomiti + 30” recupero

1’ recupero

3×6 push-up + allungamento avanti braccia e sollevamento gambe tese + 30” recupero

1’ recupero

3×10 mountain climber + 30” recupero

1’ recupero

2×10 Ab Bike + 30” recupero

Mobilità/Stretching schiena gambe finale

di Luana Negrini, Preparatore fisico