Back in shape: lezione 5

In questo quinto allenamento del corso da 8 lezioni per tornare in forma, ci dedichiamo al rinforzo e alla tonificazione delle gambe.

Indice Attrezzi

Esercizi

Attrezzi

Tappetino

Due manubri da 2 o 3 kg

Esercizi

3x(20” jumping jacks + 20” squat camminando avanti/dietro)

1’ recupero

2×10 affondi dietro + alzate laterali con manubri da 2/3 kg + 30” recupero

1’ recupero

2×10 squat + spinta in alto manubri + 30” recupero

1’ recupero

3×10 squat jump + 30” recupero

1’ recupero

2×10 high plank estendo braccia alternate avanti + 30” recupero

1’ recupero

2x(10+10) affondo dietro + spinta in alto ginocchio + 30” recupero

1’ recupero

2x(10+10) ponte glutei singola gamba + 30” recupero

1’ recupero

2×20 addominali obliqui sollevando gambe alternate + 20” recupero

1’ recupero

Stretching finale quadricipiti

di Luana Negrini, Preparatore fisico