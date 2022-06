Back in shape: lezione 3

In questo terzo allenamento del corso da 8 lezioni per tornare in forma, lavoriamo su addome e core, ovvero il corsetto muscolare che comprende addominali, muscoli paravertebrali e glutei.

Tappetino

Due manubri da 2 o 3 kg

3x(30” skip alto sul posto + 15 mini-squat)

1’ recupero

3×10 crunch classici + 30” recupero

1’ recupero

2 x (20” + 20”) Side plank destra/sinistra + 30” recupero

1’ recupero

3×10 plank a X (tocco alternato mano-piede incrociato)

1’ recupero

3 x (10+10) addominali obliqui partendo con la gamba tesa (nella seconda serie salgo a 15+15 ripetizioni) + 1’ recupero

1’ recupero

2 x 30” hip-dips (posizione plank) + 30” recupero

1’ recupero

2×20” plank sollevo alternato con gambe tese + 30” recupero

1’ recupero

Stretching finale con esercizio di allungamento Yoga (cane a testa in giù)

di Luana Negrini, Preparatore fisico