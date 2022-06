Back in shape: lezione 4

In questo quarto allenamento del corso da 8 lezioni per tornare in forma, ci dedichiamo al rinforzo e alla tonificazione dei glutei.

Indice Attrezzi

Esercizi

Attrezzi

Tappetino

Due manubri da 2 o 3 kg

Esercizi

3×30” (3 tipologie di andature sulla linea disegnata a terra + mobilizzazione anca destra/sinistra + 30” recupero)

1’ recupero

2×15 Double Squat (seconda serie con manubri da 2/3kg in mano) + 30” recupero

1’ recupero

2×10 doppio affondo avanti per gamba (aggiungere due pesi da 2/3kg per mano) + 1’ recupero

1’ recupero

2x(15+15) glutei in quadrupedia + estensione gamba laterale + 30” recupero

1’ recupero

2x(8+8) semi plank laterale, sollevamento gamba tesa + 30” recupero

1’ recupero

2×20” extended plank + 30” recupero

1’ recupero

2×20” ponte +estensione alternate gambe tese + 30” recupero

1’ recupero

Stretching glutei finale e piriforme

di Luana Negrini, Preparatore fisico