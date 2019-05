Dieta contro la pancia gonfia: 7 cibi che funzionano

editato in: da

Sognate un ventre piatto e una silhouette perfetta? Allora provate la dieta contro la pancia gonfia, assaporando i cibi che eliminano il gonfiore e drenano i liquidi.

Nessuna donna è immune dal gonfiore addominale, nemmeno le super top o i vip che postano foto in bikini su Instagram. Allora come fanno ad avere sempre una pancia super piatta? Il loro segreto è un regime alimentare ad hoc che sfrutta dei super cibi. Scopriamo quali sono e come inserirli nella dieta per un fisico al top!

Ananas – riduce le infiammazioni e la ritenzione idrica, eliminando il gonfiore su gambe e ventre. Non solo: aiuta anche a riattivare il metabolismo, consentendo di perdere i chili in eccesso in breve tempo.

Banana – da sempre demonizzata e considerata come un frutto calorico, la banana in realtà è un ottimo alleato della dieta. Questo frutto contiene 400 mg di potassio, una sostanza utile per drenare i liquidi e migliorare il funzionamento dell’intestino.

Asparagi – gustosi e amici della linea, questi ortaggi agiscono sul tratto digestivo, favorendo l’assorbimento dei nutrienti e agendo come un diuretico naturale.

Carciofi – ricchi di fibre e d’acqua, i carciofi rappresentano un’ottima soluzione contro la pancia gonfia. Assaporateli la mattina, per stimolare il processo digestivo, risvegliare l’intestino e aumentare il senso di sazietà.

Finocchio – questo super cibo è uno dei grandi nemici della pancia gonfia. Potete assaporarlo sotto forma di tisana o sgranocchiarlo come spuntino nel corso della giornata. In questo modo terrete a bada gonfiori e meteorismo, con un effetto detox su tutto il corpo.

Yogurt – grazie ai fermenti lattici vivi, lo yogurt aiuta a mantenere sana e attiva la flora batterica intestinale. Il risultato? Se lo assumete tutti i giorni avrete sempre un ventre piatto e perfetto!

Acqua – l’alleato migliore contro la pancia gonfia è a portata di mano, ma spesso non ce ne accorgiamo. Bastano due litri d’acqua naturale al giorno per risolvere il problema. Evitate succhi di frutta, bevande gassate e alcolici, meglio invece puntare su tè e tisane, per fare il pieno di liquidi ed eliminare la ritenzione.