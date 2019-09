Dieta Flat Belly, perdi peso ed elimini il grasso addominale

editato in: da

La dieta Flat Belly

La dieta Flat Belly è un regime alimentare che promette di ottenere buoni risultati sia per quanto riguarda la perdita di peso, sia per quel che concerne la riduzione del grasso addominale.

Ideata da Liz Vaccariello e Cynthia Sass, guru del benessere e redattrici della rivista Prevention, prevede due fasi. La prima, contraddistinta da una durata di quattro giorni, ha come obiettivo specifico quello di sgonfiare la pancia. La seconda fase prevede invece una durata di quattro settimane e un apporto energetico quotidiano mai superiore alle 1600 calorie.

Lo schema alimentare in questione mette in risalto l’assunzione dei grassi monoinsaturi, che andrebbero inclusi in tutti e 4 i pasti della giornata (ciascuno di essi dovrebbe mantenersi entro le 400 calorie circa). Ciò significa che è possibile dare spazio alle mandorle (massimo due cucchiaini a pasto), ma anche alle noci, ai semi di girasole, ai pinoli. Da non dimenticare sono ovviamente l’olio extra vergine di oliva e l’avocado.

Il menu di un’ipotetica giornata può partire con una colazione a base di fiocchi d’avena cotti accompagnati da mezza tazza di fragole. Si possono poi aggiungere una banana e un paio di cucchiai di mandorle. Per quanto riguarda invece il pranzo, si possono portare in tavola due fette di pane integrale con patè di olive e circa 200 grammi di affettato di tacchino. Come contorno va benissimo un bel mix di lattuga, pomodorini e cipolle rosse.

Il terzo pasto della giornata è lo snack, che può prevedere l’assunzione di una tazza di mirtilli – vanno bene sia freschi, sia surgelati – o l’alternativa dello yogurt greco. Per la cena si può invece optare per circa 300 grammi di capesante in padella, da accompagnare con dei semi di girasole (massimo un cucchiaino da caffè).

Sulla dieta Flat Belly (da iniziare solo dopo aver consultato il proprio medico di fiducia) si sono espressi diversi esperti di alimentazione. Interessante a tal proposito è l’opinione di quelli della Mayo Clinic – istituzione ospedaliera tra le più importanti del mondo – che sottolineano come questo regime alimentare incoraggi un modo di mangiare in generale sano, facendo presente anche la sua affinità con la dieta mediterranea.