iStock Acque profumate, quali provare per l'estate 2025

Golose, leggere, ma che si fanno notare: sono le acque profumate, le alleate per l’estate dal momento che sono capaci di dare quel tocco di glamour a chi le indossa. Si trovano di diversi formati, con profumazioni intriganti e che si adattano a ogni gusto e stile. Meno impegnative di un profumo, le si può indossare sempre: per andare alla spiaggia, per una gita in montagna, ma anche per una serata fuori. Insomma, sono la soluzione che stavamo cercando per essere profumate e favolose in ogni occasione.

Acqua profumata, i prodotti iconici che devi provare

L’acqua profumata è una valida alternativa a fragranze più persistenti, forti e impegnative: è la soluzione che stavamo cercando per l’estate, per lasciare una scia di freschezza unica, che ci faccia distinguere ma che, al tempo stesso, si sposi alla perfezione con il caldo e le lunghe giornate di vacanza.

Tra i prodotti da provare vi è Oltremare di L’Amande, una favolosa acqua profumata analcolica che rilascia una fragranza che sa di estate e di giornate sotto il sole: nello specifico accordo marino, muschio e alghe. E che ci fa sentire proprio come se fossimo immerse nel mare. Oltre a rinfrescare e profumare, idrata anche in maniera molto dolce.

Offerta L’Amande Oltremare Acqua profumata, idratante e rinfrescante

È di Perlier, invece, l’acqua profumata che si può trovare in diverse fragranze, questa nello specifico è floreale: la fresia di Lanzarote che avvolge con una sensazione di freschezza, mentre la pelle viene leggermente idratata, risultando morbida e vellutata al tatto.

Offerta Perlier acqua profumata alla fresia Favolosa acqua profumata che lascia la pelle morbida

Guess Seductive noir è un’acqua profumata con note di testa verdi, un cuore con accordi floreali e una base in cui spiccano velluto, vetiver haitiano e vaniglia. Un prodotto che dona un tocco di sensualità e che è infuso anche con iris fiorentino. Da usare in ogni momento della giornata.

Offerta Guess Seductive noir Fragranza che dona un tocco di sensualità

L’acqua profumata Sun di Nuxe, invece, ha una fragranza estiva, fresca, elegante: si può spruzzare sul corpo, oppure sulla spazzola e poi utilizzarla sui capelli per rendere il risultato finale ancora più intrigante.

Get Comfy di Adidas è una delle acque profumate del brand, che si può vaporizzare su corpo e capelli e che contiene note di delizia alla vaniglia e fiore di peonia. Ma le fragranze disponibili tra cui scegliere sono in totale cinque, basta trovare quella più adatta a noi.

Get Comfy di Adidas Acqua profumata con delizia di vaniglia e fiore di peonia

Set, ma non solo: le acque profumate più particolari

Per le indecise, o per chi desidera provare ogni giorno una fragranza nuova, il set che contiene tre spray profumati di Taufe è la scelta giusta. Le profumazioni sono diverse, c’è quella che mescola acqua, pistacchio, vaniglia e caramello, o quella con le noci e, ancora, un’altra con il gelsomino. Un vero e proprio viaggio nelle sensazioni.

Offerta Set con tre acque profumate Per scegliere ogni giorno la fragranza

Juicy Bomb Party di Essence, invece, è uno spray corpo in formato portatile che rilascia un profumo fruttato e fiorito, con note di vaniglia dolce, violetta zuccherata e prugna succosa. Da avere sempre con sé e ideale per i viaggi.

Per chi vuole brillare, infine, la scelta deve ricadere su Hawaiian Tropic Beach Dreams, una fragranza floreale, acquatica ed esotica che rilascia glitter luccicanti sul corpo.

Hawaiian Tropic Beach Dreams Acqua profumata per l’estate con glitter luccicanti

Vuoi conoscere offerte, prodotti da avere e must have? Iscriviti al nostro canale Telegram e non perdere nessuna novità.