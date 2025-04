Fonte: IPA Wanda Nara

Wanda Nara è da mesi al centro della cronaca rosa internazionale per la sua burrascosa separazione dal marito Mauro Icardi. I due, sopratutto nell’ultimo periodo, sono stati protagonisti di diversi scontri sia social che giudiziari, culminati anche in degli interventi delle forze dell’ordine argentine. La conduttrice televisiva, infatti, ha deciso di sfrattare il calciatore dalla loro casa con l’aiuto della polizia e, in seguito, i due hanno avuto grandi difficoltà nel trovare un accordo sull’affidamento delle figlie, Francesca e Isabella Icardi.

Ben presto Wanda Nara potrà raccontare nuovamente la sua versione dei fatti e la sua vita in una docu-serie che verrà prodotta da Netflix, proprio come aveva già fatto un’altra vip nostrana, anche lei alle prese con un divorzio complicato: Ilary Blasi.

Wanda Nara, il progetto su Netflix

Wanda Nara e Mauro Icardi sono ufficialmente divorziati da qualche mese, ma continuano a emergere nuovi dettagli sulla loro burrascosa relazione amorosa e sui presunti tradimenti che avrebbero caratterizzato gli ultimi mesi di unione coniugale. Malgrado le difficoltà relative alla fine del matrimonio, la conduttrice televisiva è pronta a impegnarsi in un nuovo ambizioso progetto.

La presentatrice, infatti, sarà la protagonista di una docu-serie, prodotta da Netflix, come raccontato da Marina Calabró e riportato da Pronto: “Ho contattato alcune persone di Netflix e ho alcuni dettagli importanti. Sarà un documentario che l’azienda ha organizzato con un imprenditore italiano, che ha fatto da intermediario tra Wanda e Netflix”.

Si tratterà di una stagione di sei episodi che saranno incentrati, proprio, sulla vita della showgirl: “Interpreterà Wanda. È una sorta di esperienza di vita reale con elementi documentaristici e forse useranno anche la drammatizzazione per alcuni momenti che non possono più essere presentati in forma di documentario. Per ora, sarà una stagione di sei episodi. Trattandosi di un documentario, mi hanno detto che il contratto specifica che è obbligata a fornire qualsiasi materiale che l’azienda ritenga appropriato”.

Wanda Nara, il compenso

La nuova docu-serie di Wanda Nara ricorda il progetto Netflix di cui è stata protagonista in passato anche Ilary Blasi, in cui raccontava, nella prima stagione, la fine del suo matrimonio con Francesco Totti e, nella seconda, di sé stessa e della sua vita.

La serie televisiva in cui sarà protagonista la conduttrice televisiva avrà il suo nome e la showgirl ha chiesto un compenso molto alto per prendere parte al progetto. Wanda Nara, infatti, riceverà ben cinquecentomila euro per essere protagonista dei sei episodi della prima stagione del progetto televisivo: “La serie si chiamerà Wanda, almeno questo è quello che dice il contratto. L’importo esatto che Nara chiederà per sei episodi della prima stagione della sua serie Netflix è di cinquecentomila euro”.

Sembra che, proprio come Unica, anche Wanda potrebbe avere una seconda stagione, se il progetto andrà come Netflix s’aspetta: “C’è anche l’opzione per un sequel e in quel caso è già previsto un bonus del cinque percento”.

In attesa di cominciare a girare la sua docu-serie Netflix, Wanda Nara ha condiviso di recente un nuovo video con il fidanzato L-Gante di cui sembra veramente innamoratissima.