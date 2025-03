Fonte: IPA Wanda Nara e Mauro Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi sono da mesi al centro delle pagine rosa internazionali per i loro rapporti complicati, dopo la fine del matrimonio. Il calciatore e la showgirl non perdono occasione, infatti, per lanciarsi frecciatine e accuse reciproche, che sono sfociate negli ultimi tempi anche in vere e proprie azioni giudiziarie.

Il 18 marzo 2025 però è stato messo un punto fermo a questo conflitto a distanza tra l’ex coppia, visto che è stata emessa la loro sentenza di divorzio. Dopo il provvedimento del giudice, Mauro Icardi ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram.

Mauro Icardi, lo sfogo dopo il divorzio

Mauro Icardi e Wanda Nara sono ufficialmente divorziati, visto che il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza che scioglie il loro rapporto, a livello legale, il 18 marzo 2025. Il calciatore ha dato la notizia con una story Instagram, in cui ha voluto raccontare i suoi sentimenti attuali, lanciando delle accuse: “Dove sono finiti tutti quelli che mi avevano dato del bugiardo in merito al divorzio? Sembrano spariti, oppure non sanno come ribaltare le bugie dette soltanto una settimana fa. E coloro che sostenevano che stessi procedendo in Italia perché in realtà non volevo divorziare? Pare che abbiano esaurito gli argomenti. E che dire di chi si nutre di informazioni false, come sempre, e ora non sa più come giustificare tutte le storie inventate? Ora è tutto ufficiale, con una sentenza in mano”.

Il calciatore ha affermato che continuerà a lottare contro chi, a suo dire, cerca di fare del male alla sua famiglia e per provare ad avere giustizia: “Ho deciso di aspettare qualche giorno in silenzio, per smascherare, come ho sempre fatto, i mitomani. Del resto, l’avevo anticipato qualche settimana fa: ‘Il circo va avanti finché c’è chi applaude i pagliacci’. Bene, diversi pagliacci sono già caduti lungo la strada e la verità sta finalmente venendo a galla. Io lotterò fino all’ultimo per togliere la maschera a tutti coloro che sono complici e che stanno facendo del male alle mie figlie. Come ho detto dal primo giorno, mi scaglierò contro tutto e tutti, a testa alta, per sistemare le cose. Che sia fatta giustizia”.

Mauro Icardi, il messaggio per le figlie

Mauro Icardi ha finalmente potuto riabbracciare le sue figlie Francesca e Isabella, che non vedeva da mesi, perché si trovavano in compagnia della mamma Wanda Nara. Ma anche quest’incontro è stato caratterizzato da momenti di tensione. Dopo aver ottenuto il divorzio dalla showgirl, il calciatore ha voluto lanciare un messaggio social alle bambine che, secondo lui, sono vittime di manipolazioni: “Mentre gli altri continuano a inventare bugie e a manipolare noi continuiamo a non poter godere dei nostri momenti, senza abbracci, senza baci, senza stare con il proprio ‘Papuchi’. Non manca molto, mie principesse, e tutto andrà al suo posto. Vi amo e mi mancate”.

Lo sportivo è pronto a lottare per poter stare accanto alle figlie e tornare a vivere dei momenti spensierati con loro: “Mie piccole principesse, anche se oggi la strada è buia, ricordate che la luce ritorna sempre. Niente può spegnere la gioia che portiamo nel cuore o l’amore infinito che ci unisce. Presto ci abbracceremo di nuovo, rideremo senza paura e vivremo la felicità che meritiamo. Non smettete mai di credere nella forza del nostro amore, perché quell’amore è più forte di qualsiasi tempesta. Sarò sempre con voi, lotterò sempre per voi. Presto, molto presto, sorrideremo di nuovo insieme. Papà”.