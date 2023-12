Fonte: Getty Images Vip più cercati su Google

Il 2023 finirà a breve. Sono rimasti gli ultimi 20 giorni di dicembre da vivere e, poi, si cominceranno a scrivere la pagine di un nuovo anno, il 2024. Mentre tutti si preparano a dare il benvenuto al nuovo anno, con vacanze da sogno, luminarie e celebrazioni spumeggianti, Google ha stilato le classifiche delle tendenze dell’ultimo anno, in base alle ricerche degli utenti italiani e non. Vediamo, quindi, nel dettaglio quali sono i vip più cercati su Google nel 2023.

I vip più cercati su Google nel 2023: Jannik Sinner trionfa

Il 2023 è stato un periodo ricco di avvenimenti che hanno colpito l’attenzione dell’opinione pubblica e degli utenti del web, che hanno voluto approfondire certi argomenti più di altri, chiedendo informazioni al portale digitale. Così s’evince dalle classifiche delle parole più ricercate su Google nel 2023, in cui emergono anche i vip più interessanti per gli italiani nell’ultimo anno.

A trionfare nella classifica del colosso digitale, come nei campi da gioco, il sorprendente tennista italiano Jannik Sinner, che ha riportato da poco in Italia la Coppa Davis, insieme agli altri membri della squadra nazionale di tennis maschile. Le prodezze dello sportivo hanno stimolato la curiosità degli italiani che hanno voluto saperne di più sul suo conto. A seguire un personaggio molto amato dello spettacolo italiano, Maurizio Costanzo, scomparso nel 2023. Anche l’altro volto noto italiano, deceduto nel corso dell’ultimo anno, Silvio Berlusconi, è nelle classifica dei personaggi più ricercati del periodo temporale che sta per chiudersi. Nella classifica sono presenti anche i nomi dei compianti Toto Cutugno e Gianluca Vialli.

Un altro sportivo che ha appassionato tanto gli italiani è il calciatore Romelu Lukaku, visto il suo seguitissimo cambio di divisa estivo. A sorpresa segue in classifica il cantante Peppino di Capri, che è stato protagonista di una serata dell’ultimo Festival di Sanremo. Ovviamente in classifica, anche Shakira, visto il grande successo musicale, seguito alla separazione da Piquè. Collegata al lutto per Silvio Berlusconi, uno dei personaggi più ricercati del 2023 è Marta Fascina, ultima compagna del Cavaliere. L’attrice che ha smosso di più la curiosità degli italiani nel 2023 è, invece, Chiara Francini. In classifica anche la collega Luisa Ranieri. Dal mondo dello spettacolo italiano, una delle vip più seguite dell’ultimo anno è Francesca Fagnani, mentre per quanto riguarda la politica, Elly Schlein è la più interessante per gli utenti del Bel Paese. Non poteva mancare nella classifica, Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, che ha stupito tutti con il famoso scandalo che l’ha coinvolto.

La classifica globale dei personaggi noti più ricercati su Google

Gli utenti italiani di Google hanno premiato Jannik Sinner come il personaggio più ricercato online nel 2023. A livello globale, un altro sportivo, Damar Hamlin ha conquistato la vetta degli interessi del web. A seguire un attore dalla fama mondiale, Jeremy Renner, protagonista di un brutto incidente nel corso dell’ultimo anno.

Tra gli attori più ricercati anche Danny Masterson e Pedro Pascal. Nella top ten dei nomi noti più ricercati del 2023 anche un calciatore Kylian Mbappé e un ex sportivo, David Beckham. Anche Jenna Ortega e la sua amatissima Mercoledì Addams hanno incuriosito gli utenti di Google di tutto il mondo.