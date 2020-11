Verissimo ricorda la mamma di Silvia Toffanin e si commuove anche la Hunziker

editato in: da

Verissimo ricorda la madre di Silvia Toffanin e si commuove anche Michelle Hunziker. Gemma Parison, l’amatissima mamma della conduttrice, è scomparsa qualche giorno fa. Una perdita terribile per la compagna di Pier Silvio Berlusconi, che è voluta tornare comunque al timone della sua trasmissione, proprio per rendere omaggio alla signora Gemma.

Sul profilo Instagram di Verissimo è apparso un toccante messaggio dedicato alla madre di Silvia. Alla fine della puntata dello show, a cui la Toffanin aveva partecipato poco dopo la scomparsa della mamma. Sul maxi-schermo è comparsa la scritta: “Ciao nonna Gemma”. Un modo per omaggiare una donna così importante per la conduttrice. Era stata lei infatti a spingerla a scoprire la sua strada e iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo, come aveva raccontato la stessa Silvia in una rarissima intervista.

“Siamo arrivati alla fine di questa puntata per me emotivamente molto forte – ha detto la Toffanin -, però ho voluto essere qui oggi perché la mia mamma non perdeva mai una puntata di Verissimo. Lei avrebbe voluto così. Sono sicura che ovunque lei sia oggi, lei mi stia guardando. Posso solo dire: Mamma, ti amo”. Un messaggio toccante, apparso anche sul profilo Instagram di Verissimo.

A commuoversi anche Michelle Hunziker, amica della conduttrice, che ha voluto abbracciarla idealmente e confortarla. “Avevo promesso di non piangere. Questa puntata è difficile. Non è tanto per i filmati, ma perché sono tua amica e sono empatica – ha ammesso Michelle -. Senti Silvia, io ti voglio un bene dell’anima e so che per te questa puntata è difficilissima. Voglio dirti che ti sono veramente vicina”. Il gesto ha commosso molto Silvia Toffanin: “Ti voglio bene Michelle”, ha detto.

Da sempre molto riservata, la conduttrice di Verissimo era legatissima alla madre Gemma Parison. La donna era malata da qualche tempo ed era la più grande fan della presentatrice. Era stata proprio lei a dare coraggio alla figlia quando, appena diciottenne, si era trasferita a Roma in cerca del successo.”Vai, viaggia. Non fare come me che sono rimasta qui”, la frase che la signora Gemma aveva detto a Silvia, come raccontato da lei stessa in una rara intervista a Grazia.