U&D, Gemma dice addio a Juan Luis: il gesto di Maria De Filippi

Gemma Galgani dice addio a Juan Luis Ciano a Uomini e Donne e Maria De Filippi si schiera dalla sua parte. La love story fra il cavaliere del Trono Over e la dama torinese si è già conclusa. Prima della pausa natalizia Juan Luis era stato travolto dalle polemiche. Armando Incarnato, ex di Ida Platano, l’aveva accusato di frequentare altre donne e di aver mentito a Gemma.

La dama del Trono Over era scoppiata a piangere e si era rifugiata dietro le quinte, facendosi consolare da Tina. Al ritorno in studio a Uomini e Donne, la Galgani è apparsa più decisa che mai a chiudere la relazione con Juan. Delusa dal suo comportamento, Gemma ha affermato di non voler avere più nulla a che fare con lui ed è stata appoggiata in questa scelta anche dalla Cipollari.

Juan Luis prima ha cercato di recuperare il rapporto con Gemma, poi, quando lei è apparsa sicura di voler chiudere, ha chiesto il numero di Aurora. La donna ha rifiutato e a quel punto è intervenuta Maria De Filippi. La padrona di casa di Uomini e Donne ha chiesto al parterre femminile chi fosse interessata a Juan. Quando ha ricevuto diverse risposte negative ha chiesto all’uomo di abbandonare il Trono Over.

“Sei un bluff dalla testa ai piedi – ha tuonato Gemma contro Juan Luis -, non sei nemmeno un signore, non vali meno che niente. Sei un bugiardo e posso dimostrarlo con le prove. Mi hai rubato i sogni […] Tu inizialmente mi hai detto che avrei dovuto imparare delle canzoni per poterle cantare insieme a te durante le serate. Mi hai parlato anche di altri progetti. Mi hai sottovalutata, mio caro. Da quando ti conosco ho sempre e solo pianto. Napoli la adoro ma non ho intenzione di andarci per sponsorizzare te”.

L’anno è iniziato, come sempre, all’insegna delle lacrime per Gemma, ma anche degli scontri con Tina Cipollari. “Ci tengo a precisare che è stata Gemma ad adagiarsi sulla mia spalla – ha chiarito la vamp, parlando del loro riavvicinamento -. Vedendo la puntata sembrerebbe che la stia aiutando, ma non l’ho abbracciata […] In questi anni hai versato poche lacrime per gli uomini”.