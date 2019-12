Uomini e Donne, Riccardo chiede a Ida di sposarlo

editato in: da

Nuovo colpo di scena a Uomini e Donne nella storia d’amore fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I protagonisti del Trono Over non sono ancora pronti a lasciarsi e, dopo le liti dei giorni scorsi, è arrivata un’inaspettata proposta di matrimonio.

Nelle ultime puntate dello show di Maria De Filippi, Riccardo e Ida erano apparsi sempre più lontani. Lei aveva ammesso di soffrire molto a causa del comportamento del compagno e della convinzione che lui non provi attrazione nei suoi confronti. Lui si era infuriato, poi era scoppiato in lacrime ed era uscito dallo studio.

Ida non era riuscita a parlare perché era troppo sconvolta e piangeva, poco dopo aveva svelato di essere in cura da uno psicologo per superare i problemi causati dal continuo tira e molla con il fidanzato. Al termine di un lungo litigio e accuse reciproche, la coppia aveva svelato a Maria De Filippi di volersi separare.

Storia finita? Tutt’altro. Secondo alcune anticipazioni infatti nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Ida e Riccardo torneranno nello studio di Maria De Filippi per raccontare gli sviluppi del loro amore. I fan vivranno l’ennesimo colpo di scena della love story quando Guarnieri chiederà la mano della fidanzata. Ida, che si era detta confusa riguardo i suoi sentimenti, non saprà quale risposta dare al compagno.

Per i due ci sarà un lieto fine? Gli spettatori del Trono Over di Uomini e Donne sperano di sì, ma la situazione è piuttosto complicata. Se Ursula e Sossio sono riusciti a mettere da parte il passato e ora si godono l’amore della figlia Bianca, Ida e Riccardo non sembrano disposti a dimenticare.

Tina Cipollari e Gianni Sperti, opinionisti del programma, sono convinti che non siano più innamorati in realtà e che la loro relazione sia destinata a esaurirsi per la mancanza di sentimenti reciproci. Sarà vero? Non resta che attendere la risposta di Ida per scoprirlo.