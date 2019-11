U&D, Ida e Riccardo si sono lasciati: il motivo dell’addio

editato in: da

Brutte notizie per i fan del Trono Over di Uomini e Donne e nello specifico della coppia formata da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Secondo le ultime anticipazioni infatti i due si sarebbero lasciati. Ad annunciarlo nello studio di Maria De Filippi i diretti interessati che si sarebbero detti addio dopo un brevissimo ritorno di fiamma. Chi ha assistito alle registrazioni afferma che la rottura non sarebbe avvenuta in modo indolore, ma sarebbe stata costellata da lacrime e accuse.

Cosa è successo? Il primo a entrare in studio è stato Riccardo, mentre Ida, almeno inizialmente, è rimasta dietro le quinte, perché sopraffatta dalle lacrime. Guarnieri ha quindi spiegato a Maria De Filippi di essere andato a Brescia, dopo l’ultimo confronto a Uomini e Donne, per chiarire la situazione con la compagna, ma sarebbe stato tutto inutile.

Alla base dei continui scontri ci sarebbe la mancanza di trasporto di Riccardo nei confronti di Ida, qualcosa che lei non riesce ad accettare e che la fa molto soffrire. Entrata finalmente in studio, la Platano avrebbe confessato di essere in cura da uno psicologo per superare il trauma causato dal continuo tira e molla con l’ex.

Questo avrebbe fatto infuriare Riccardo che, anche lui in lacrime, avrebbe accusato Ida di attaccarlo e aggredirlo spesso. Al termine della puntata del Trono Over, Maria De Filippi avrebbe chiesto alla coppia cosa avevano intenzione di fare ed entrambi avrebbero risposto che non sono più disposti a stare insieme.

Si conclude così, almeno per ora, una delle storie più seguite ed emozionanti del Trono Over di Uomini e Donne. Ida e Riccardo erano tornati insieme qualche settimana fa dopo una lunga lontananza. Una love story, la loro, nata in televisione e continuata lontano dai riflettori, con una partecipazione anche a Temptation Island. Poi l’addio, il flirt di lei con Armando Incarnato e una lettera in cui Riccardo si era dichiarato a Ida, riconquistandola.